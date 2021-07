Članski model Optimum članovima HAK-a omogućuje bezbrižno putovanje bez prljanja ruku.

Sunčano vrijeme i toplo more pokreću ljude diljem Europe na dulja i kraća putovanja automobilima. Hrvatska je jedna od vodećih europskih turističkih destinacija, osobito za domaće vozače, koje je dobro podsjetiti na koji način mogu doskočiti nevoljama koje se na tim putovanjima uvijek mogu dogoditi.

PR Foto: PR

HAK je prva adresa za pomoć na cesti, a za ljetna putovanja odličan odabir je model Optimum. Uz veće bonuse za pomoć na cesti i prijevoz vozila, u slučaju potrebe HAK vam može osigurati smještaj ili zamjensko vozilo. Članski model Optimum članovima HAK-a omogućuje bezbrižno putovanje bez prljanja ruku. Naime, mehaničar HAK-a doći će i zamijeniti neispravnu gumu umjesto njih ili će HAK, ako zamjena nije moguća, osigurati prijevoz do najbliže radionice, a time i siguran dolazak do odredišta. Dolazak do odredišta jako je važan kad ste na putu na naš Jadran. Ponijeli ste kremice, kostime, knjige i velike napuhance i kao da već osjećate miris borova i mora, a kad ono - pukla guma! A vi na vrućini i usred ničega ...

PR Foto: PR

Dakle uvijek će se naći džentlmeni koji će rado ponuditi svoje usluge i njihovu se pomoć može prihvatiti za neke stvari, no zamjenu gume bolje je prepustiti stručnjacima. Kako to može izgledati ovih dana moglo se vidjeti i u HAK-ovom tv oglasu s dvije blizanke kojima na putu do mora na zabačenoj cesti pukne guma. S HAK-om je putovanje sigurno i ugodno, a ljetne uspomene pozitivne, pa se u pripreme za ljetovanje svakako treba uvrstiti i učlanjivanje ili obnova članstva u HAK-u.Zato je pametno imati HAK Optimum članstvo i osigurati bezbrižan dolazak do cilja.