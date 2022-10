Od kuće do bolnice imaju više od 50 kilometara, ali na pomoć države ne mogu računati. Mještani u zaleđu Obrovca ogorčeni su. Kažu da je nepravedno da im HZZO ne podmiri putne troškove jer na mjesečnoj razini na preglede u zadarskoj bolnici troše na stotine kuna. Ali, HZZO nudi objašnjenje. Dnevnik Nove TV donosi koje.

Gospođu Janju ekipa Dnevnika Nove TV srela je na cesti i povezla je od Obrovca do njezina sela. Bila je na pregledu u zadarskoj bolnici.

"Od Zadra do Obrovca sam platila 50 kuna, i sad ja idem pješke, i kad netko naiđe, ja mu dam 40 kuna, do Bogatnika, ponovo", kaže gospođa Janja Milić.

Odlazak liječniku u Zadar, ljude iz obrovačkog zaleđa stoji 200-tinjak kuna.

"To su muke. Ono malo što imaš, daš sve za put doktoru", kaže Milić.

Iako nam HZZO potvđuje da pravo na naknadu troškova prijevoza imaju osiguranici koji od kuće do bolnice imaju više od 50 kilometara, u obrovačkom zaleđu ostaju kratkih rukava. Nada je lani na terapiji bila 21 dan zaredom.

"Ne, kaže, sad vi nemate 50 kilometara od bolnice do kuće! Pa ja nisam u Obrovcu, ako je Općina meni Obrovac, ja imam još 15 kilometara do kuće. I mislim da imamo 65 kilometara od kuće do bolnice", ističe Nada Zelić iz Bogatnika.

I u pravu je. Od njezine kuće do zadarskog autobusnog kolodvora više je od 50 kilometara. Pokazuju to i Google karte, ali svejedno – HZZO im ne priznaje putne troškove.

"Nas ima tu možda 30, 40 domaćinstava, nitko ništa nema, svi živimo od male skrbi, od male mirovine. To je to. Hiljadu i sto je mirovina", kaže Anđelija Ušljebrka iz Bogatnika.

Praznih džepova, ali ruku punih papira, Milan pokazuje pravnu bitku s HZZO-om.

"Ima preko 70 pregleda i terapija", kaže Kljajić koji živi u mjestu Sanaderi-Perići.

Preživio je dva srčana i jedan moždani udar, svaki odlazak u Zadar platio je iz svog džepa. Iako, od Zadra do njegove kuće ima 70 kilometara. Što i nama potvrđuje javni prijevoznik. I članovima Mjesnog odbora upitnici nad glavom.

"Tako da je to naprosto administrativno nasilje gdje je to tako netko protumačio, i sad je to ogroman broj ljudi nam se žali na ovu priču i to je veliki problem", kaže Jovan Šukara, član MO Žegar.

Ali za HZZO nema ni problema ni upitnika.

"S obzirom da su mjesta koja navodite u svom upitu (Žegar, Bogatnik) u sastavu grada Obrovca, a nisu od njega udaljena više od 20 kilometara, relevantna udaljenost koja je uvjet za priznavanje prava na naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite je udaljenost između grada Obrovca i Zadra, koja ne iznosi više od 50 kilometara, čime nisu ispunjeni propisani uvjeti za priznavanjem ovoga prava", odgovorili su.

Odnosno, za HZZO nije bitno što ovi ljudi od vlastite kuće do bolnice imaju više od 50 kilometara. Bitno je da od Obrovca do Zadra ima 48 kilometara. Pa zbog ta dva kilometra, na pomoć države ne mogu računati, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

