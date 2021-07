Državni inspektorat ispitao je Ministarstvo pravosuđa zbog bespravne dogradnje suda u Splitu. Nije šala, nego apsurdna činjenica. U Splitu je na novoj zgradi Općinskog suda krenula gradnja trećeg kata za koji nema dozvolu, pa je sve zaustavljeno, a pravosuđe evo istražuju i inspektori. Priču donosi Sofija Preljvukić.

Zgrada novog Općinskog suda u Splitu stigla je negdje do kraja drugog kata. No, tijekom gradnje je Ministarstvo pravosuđa shvatilo da im je premalena. Pa su odlučili dignuti još jedan kat. Armatura je očito krenula uvis. Jedini problem - za to nisu imali građevinsku dozvolu. Pa su im radovi zaustavljeni i u sve se uplela inspekcija.

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da su bili na saslušanju kod inspektora. Odnijeli su im poslušno svu potrebnu dokumentaciju. Hoće li biti kazni? Oni koji su trebali biti stup pravde i zakona postali su tako prekršitelji koje saslušavaju državni inspektori.

''Utvrđeno je da je investitor postupio protivno članku 16. Zakona o gradnji. Pokrenut je upravni postupak i u tijeku je donošenje rješenja o usklađenju građenja'', izvijestili su iz Državnog inspektorata. U prijevodu, formalno Inspekcija reagira na očitu bespravnu gradnju. Ali po svemu sudeći, ishodit će se ekspresno dozvole i gradnja će se nastaviti.

''Na malim ljudima se zakon provodi, a na moćnicima ne'', komentirao je jedan građanin.

Baš kao u uvali Vruja, moćni prvo grade pa traže dozvole. Ovako kažu u splitskoj gradskoj Upravi.

''Donijeli sve dokumente, u tijeku je konferencija koja završava sutra i samo je pitanje dana kada će građevinska dozvola bit izdana'', rekao je dogradonačelnik Splita, Bojan Ivošević.

Još jedan biser. Nova zgrada suda neće imati niti jedno parkirno mjesto. A tu je jedno parkiralište koje je prekrcano jer su uokolo Policijska uprava, Županijski sud, dječji dispanzer, hotel, stanovi. U zgradu koja samo raste doći će 300 zaposlenika , a tu su još i građani. I svi oni mučit će se s parkiranjem, no nadležne to očito puno ne smeta.

Sadašnja gradska vlast ističe da se sve to gradi po pravilima GUP-a iz 2007. godine, a po tom GUP-u dovoljno je da plate penale. ''Iznos od milijun i 530 tisuća kuna koje je ministarstvo platilo je propisan GUP-om za 34 parkirna mjesta'', otkrio je Ivošević.

Zgrada suda financira se najviše donacijama norveške vlade. I imala je rok dovršenja upravo do sada. No očito, i ti ugovoreni rokovi su Ministarstvu pravosuđa nebitan detalj.

