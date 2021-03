Beskućnici u Rijeci radovima u vrtu zarađuju obroke. U programu koji se financira sredstvima iu Europskog socijalnog fonda sudjeluje 40 korisnika.

I dok gotovo četvrtina Hrvata živi u riziku od siromaštva, a broj beskućnika raste, u Rijeci su im pronašli posao i zanimaciju. Za svoj obrok moraju se potruditi. Vještine koje nauče put su im za nove životne planove. Zasukali su rukave i okrenuli se zemlji. Vrijeme je sadnje, a posla preko glave. S motikama u ruci Nenad i Željko o onome sto im je život servirao, nemaju vremena misliti.

''Meni je ovo spas, tu pomažem, hranim se'', govori Željko.

''Ovo mi je bila kao neka jedinstvena prilika pošto nisam dugo radio pa sam se prihvatio toga da steknem radnu naviku. Kad sam čuo da će tu biti tečajevi nije mi bilo na odmet još neku struku steći'', izjavio je Nenad.

U programu je 40 korisnika, a pred njima je nova životna prilika. Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Uz praksu tu su i predavanja.

''Održava se program osposobljavanja verificiranog novog zvanja, a to je uzgajivač i prerađivač aromatičnog, začinskog i ukrasnog ljekovitog bilja, trenutno educiramo 10 naših korisnika'', objasnila je voditeljica BE-Vrta, Katarina Radić Grbac.

Ljudi u potrebi sve je više. Stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj je 2019. iznosila 18,3 posto. Teža je situacija u kontinentalnoj Hrvatskoj nego na Jadranu. Gotovo osam posto osoba živi u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti meso ili ribu svaki drugi dan. Najugroženije su starije osobe od 65 godina. Beskućnika, prema procjenama, u Hrvatskoj ima više od 12 tisuća.

''Treba bit uporan i uvijek si naći nešto za raditi jer inače sve pada u vodu kad stigne i depresija i svašta, onda je još teže malo ponovno se uključit u društvo'', poručio je Nenad.

I zato, kaže, nema predaje. Luk iz ovog vrta jest će se za Uskrs u Kući utočišta. Tu svoj obrok dobiva 90-ak korisnika na dan. Možda još više njih, poput svojih prijatelja po nevolji, krene ubirati plodove vlastitog rada.

S voditeljicom Kuće utočišta, sestrom Veronikom Popić, za Dnevnik Nove TV razgovarala je Katarina Jusić. Rekla je da u prošloj godini više korsnika zatražilo pomoć. ''Ono što smo svi shvatili ove godine je da se beskućništvo zaista svakome može dogoditi i zbog toga što je to tako nije razlog da se bojimo, ali to je razlog da jedni drugima možda kvalitetnije pomažemo'', govori. Novi beskućnici dolaze iz svih krajeva Hrvatske, a ne samo iz Rijeke. ''Čovjek koji pomaže beskućnicima mora biti čovjek koji u sebi nosi jednu nadu, pozitivnu misao prema tom čovjeku koji dolazi, to je u biti ono što može čovjeka pokrenuti da krene naprijed'', zaključila je sestra Veronika Popić.

