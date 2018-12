Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je nove događaje koje potresaju političku scenu - smjenu Mate Radeljića i njegove optužbe protiv državnog vrha, gašenje sisačke rafinerije i aferu s avionima F16. Ustvrdio je kako zahtijeva da se odmah raspišu novi izbori jer je ova Vlada izgubila svaki kredibilitet.

U pratnji člana Predsjedništva SDP-a Ive Jelušića, političkog tajnika stranke Davorka Vidovića te člana stranačkog Savjeta za zdravstvo Saše Sriće, predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu se u Sisku sastao s radnicima sisačke rafinerije s kojima je, kao i prije dvije godine razgovarao na istom mjestu i na istu temu – gašenja Rafinerije nafte u Sisku.

Davor Bernardić je kao predsjednik socijaldemokrata Hrvatske, oštro osudio gašenje sisačke rafinerije i zaključio kako će ova Vlada biti zapamćena po tome kako je izdala narod.

„Ljudi su zabrinuti za svoja radna mjesta. Pred Božić moraju strahovati da će ostati bez posla. Da je premijer Plenković održao svoje predizborno obećanje i vratio INA-u u hrvatske ruke, danas ne bi bili ovdje gdje jesmo. Ova Vlada će ostati upamćena kao ona koja je otjerala radnike na cestu iz Uljanika, iz Trećeg maja i sad iz sisačke rafinerije. Zašto su lagali? HDZ, župan Žinić, ministar Marić…svi su oni u predizbornoj kampanji 2016. godine obećavali da neće doći do gašenja sisačke rafinerije. Danas vidimo da su lagali", odrješito je rekao Bernardić.

Bernardić se zapitao postoji li možda dogovor premijera Plenkovića i mađarskog premijera Viktora Orbana po kojem bi, u zamjenu za povlačenje Mađarske iz arbitraže, bila ugašena rafinerija u Sisku i bio povučen optužni prijedlog protiv Zsolta Hernadija?

„Sada moramo pomno pratiti kako će se razvijati slučaj Hernadi. Plenković je nakon Sanadera izdao INA-u i njezine radnike koje sada tjera na cestu“, ustvrdio je.

Smjena Mate Radeljića

"Ovo je još jedna ozbiljna optužba i sumnja u HDZ-ovo korištenje obavještajnih službi za vlastite interese. SOA je pod direktnom kontrolom predsjednika Vlade, ove optužbe vrlo su ozbiljne i treba ih dobro istražiti. Pozivam DORH da ispita sve aktere u procesu, premijera i predsjednicu jer se nikada ranije nije dogodilo da je obavještajna zajednica optužena za pokušaj prijetnje smrću. Jer o tome se zapravo radi - o optužbi pokušaja prijetnje smrću. Očito se pokušavaju obračunati s političkim neistomišljenicima", rekao je šef SDP-a.

"Ako je predsjednica zaista koristila SOA-u za smjenu Radeljića – onda ona mora otići jer je prekršila Ustav. Ako je to napravila u dogovoru s Plenkovićem, kako bi joj HDZ dao podršku na predstojećim predsjedničkim izborima, onda mora otići i Plenković."

Na pitanje o tome što on misli da je posrijedi, odgovorio je kako on to ne može znati te kako upravo stoga očekuje da DORH reagira.

"Trenutno nema rekcije od DORH-a i zato ljudi gube vjeru u sustav. Zato napuštaju Hrvatsku. Zato trebamo ići na nove izbore odmah!", rezolutan je Bernardić.

Kompromitirana i duboko ugrožena nacionalna sigurnost

Govorio je i o propustima Vlade te je tako ustvrdio da je "obećanja bilo puno, a nisu napravili ništa. Uspješni su bili jedino u tome što su otjerali 100.000 ljudi van zemlje. Puno afera, a od reforma ništa."

Afera s izraelskim avionima F16 te pitanjem prenapuhane cijene koja je prvotno predstavljena hrvatskoj javnosti, samo je još jedna u niz afera u koju je upletena sadašnja Vlada.

"Ova Vlada srlja iz afere u aferu. Ova najnovija s avionima potvrđuje da stvari nisu onakve kakve su se činile na početku. Krstičević izgleda sve gore i gore i ako je prava cijena puno manja od 500 milijuna, moje je pitanje - gdje su pare?"

Na kraju se osvrnuo i na potencijalno koaliranje i udruživanje s Amsterdamskom koalicijom, što je načelno odbio.

"To su liberali, mi smo socijaldemokrati. Mi smo dvije priče i pripadamo dvjema obiteljima. O eventualnom udruživanju za parlamentarne izbore ćemo razgovarati tek nakon europskih izbora", rekao je Davor Bernardić.