Bernardić objavio dokumente: "Radi li Tomašević i dalje s Pripuzom? Ovo je jedna od najvećih afera dosad"

Saborski zastupnik kluba Socijaldemokrata Davor Bernardić tvrdi da je otkrio jednu od najvećih afera dosad - namješten izbor tvrtke odvoza biootpada u postupku koji je trajao dan i pol bez natječaja.

"Nakon izbora, podsjećam, Tomašević je inzistirao da će zbrinjavanje otpada raditi isključivo gradske tvrtke, da nisu potrebni privatnici, a krajem 2021. potpisao je okvirni sporazum sa, između ostalima, Pripuzovim tvrtkama, o zbrinjavanju biootpada po cijeni od 198,42 eura po toni.

No bez obzira na to, biootpad se nastavio dopremati na kompostanu na Markuševcu, kapaciteta (10.000 t/god) i na Jakuševcu (30.000 t/god) koje nisu namijenjene otpadu iz zagrebačkih domaćinstava, već za potrebe Zrinjevca i održavanja zelenih površina.

I naravno, kako te biokompostane nisu mogle pratiti potrebe Grada, PR gradonačelnik pronalazi inovativno rješenje... manji dio odlazi na kompostane, a veći dio proglašava se nečistim kontaminiranim biotopadom i odlaže se na Jakuševac.

I eto vraga, tu nastaje prvi odron i ekipa iz Grada shvaća da se više ne mogu igrati životima i zdravljem građana i radnika te traže rješenje za biootpad. Inače, u 8. mjesecu navodno su analizirali tržište i skupljali informativne ponude.

Da bi na stranicama Holdinga, u petak, 8. 12. 2023., dva dana prije eksplozije koja je odnijela ruku gospodinu Topolovcu, bio objavljen poziv za dostavu informativnih ponuda za preuzimanje i obradu biootpada, koji je trajao do 12. 12. 2023. do podne – dakle, svega četiri dana, uključujući dva dana vikenda, dakle jedan i pol radni dan!

Recite mi molim vas, tko bi mogao u jedan i pol radni dan ispuniti tu ponudu ako to nije unaprijed s nekim dogovoreno? Koji čarobnjak? To je nemoguće! Osim ako to nisu unaprijed dogovorili s nekim u dealu. I jesu!

Posao od 5 milijuna eura dobiva zajednica ponuditelja Saumbermaher i 3KF po cijeni od 373 eura po toni, dvaput skuplje nego što je to radio Pripuz. Dakle, samo jedna tvrtka koja se javila na poziv koji je trajao četiri dana s vikendom, realno jedan i pol radni dan, bez natječaja, pod izlikom hitnosti.

Dakle, ovo zaudara na korupciju, smrdi na sve strane i doslovno apeliram na državno odvjetništvo da odmah reagira i upadne u Čistoću.

No još je tragičnije to što, koliko čujem, ta grupa ponuditelja opet taj otpad odlaže, zajednica ponuditelja razvozi i odlaže po odlagalištima na području Republike Hrvatske po cijeni od 100 do 120 eura (iako je zakonska obveza u gospodarenju otpadom da se biootpad mora obraditi prije odlaganja).

Nadalje, prema pouzdanim informacijama, dio biootpada završava na obradi u Pripuzovim tvrtkama pa se opravdano nameće pitanje izvršavaju li Pripuzove tvrtke tu uslugu po cijeni kakva je bila u okvirnom ugovoru iz 2021. godine od 198 eur/t ili mu zajednica ponuditelja plaća preuzimanje biootpada na obradu po cijeni od 373 eura po toni?

Zapravo, ključno je pitanje s obzirom na to da Tomašević zbrinjava biootpad po dvaput većoj cijeni nego kad ga je taj isti Tomašević odlagao kod Pripuza, radi li Tomašević i dalje s Pripuzom, ali po dvaput većoj cijeni ili stvara novog Pripuza?" napisao je Davor Bernardić na Facebooku.

Priopćenjem je reagirao Grad Zagreb:

"Što se tiče pouzdanosti iznesenih informacija, iznesen je podatak da se drugi odron dogodio 10. prosinca 2023. iako se on dogodio 4. prosinca 2023., kada je teško stradao radnik Čistoće, što je podatak koji zna cijela Hrvatska. Toliko o pouzdanosti i vjerodostojnosti navoda Davora Bernardića, bivšeg predsjednika Gradske skupštine koji ništa nije učinio da zatvori odlagalište Jakuševec", stoji u priopćenju Grada Zagreba.

Poslali su i dokument neobvezujuće informativne ponude za uslugu preuzimanja i danje obrade neopasnog otpada koji možete pogledati u nastavku članka.

