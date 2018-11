Lider SDP-a Davor Bernardić na Forumu žena pustio je u zrak crne balone u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a novinari su ga pitali - jesu li to crni baloni pušteni i za SDP, povodom loših rezultata Crobarometra.

Izborna skupština Foruma žena SDP-a u subotu se odvijala u sjeni rezultata istraživanja Crobarometar agencije IPSOS, objavljenih jučer, po kojima je SDP pao na 14,6 posto potpore birača, a predsjednik stranke Davor Bernardić komentirajući to izjavio je novinarima da ne brinu za SDP, jer će stranka ostvariti dobar izborni rezultat.

Bernardić je sudjelovao na Izbornoj skupštini Foruma žena SDP-a, a nakon što je zajedno s predstavnicama Foruma žena pustio u zrak crne balone u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, novinari su pitali čelnika SDP-a - jesu li to crni baloni pušteni i za SDP.

„U ovako teškom trenutku, kada se prisjećamo Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ne mogu komentirati rejting stranke. Budite bez brige za SDP, SDP radi i na europskim izborima ostvarit će dobar rezultat“, uzvratio je.

„Jučer su objavljena dva istraživanja koja imaju dijametralno suprotne rezultate, i to je uvijek malo čudno. Najbolje istraživanje bit će europski izbori i tada će se potvrditi ispravnost svih istraživanja. Što se pada rejtinga tiče, sasvim sigurno da nam nisu pomogla pretrčavanja iz stranke u dresove vladajućih, onih koji podržavaju ustaški pozdrav 'za dom spremni' i nije nam pomoglo djelovanje po principu 'svaki tjedan, puč jedan', ali budite bez brige za SDP, stvari ćemo dovesti u red“, uvjeren je Bernardić.

Na pitanje razmišlja li o tome da sam ode sa čela stranke, s obzirom na to da je rejting SDP-a pao ispod 15 posto i da Živi zid za njima zaostaje samo jedan posto, Bernardić je kazao da su „potpuni skoncentrirani na europske izbore i rast plaća i mirovina u Hrvatskoj“. Upitan li očekuje li da se u stranci ponovno pokrene postupak njegove smjene, odgovorio je „ništa nas ne smije iznenaditi“.

Prema jučer obavljenim rezultatima istraživanja Crobarometar agencije IPSOS, HDZ ima 29,3 posto potpore građana, SDP - 14,6 posto, Živi zid - 13,5 posto, a MOST - 6 posto potpore građana.

Jelušić: Nisam sretan postojećim stanjem ni rezultatima

Član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić ipak nije toliki optimist glede tih rezultata SDP-a.

„Nisam sretan postojećim stanjem ni rezultatima koje imamo kod građana. To što nisam sretan to je obveza da nešto počnemo raditi. Moramo se početi više baviti problemima građana i SDP mora biti taj koji rješava probleme društva i građana, ne da je SDP problem. Ja pokušavam na taj način raditi i ako svi budemo tako radili sigurno ćemo doći do toga da nismo problem nego rješenje. No, ne treba biti prekritičan jer da su danas europski izbori, garantiram da bismo dobili 20 posto“, smatra Jelušić.

Borzan: Zadnja objavljena anketa daje nam dva eurozastupnika, što je zabrinjavajuće

Članica Predsjedništva i eurozastupnica Biljana Borzan rezultate istraživanja prokomentirala je iz perspektive predstojećih euroizbora.

„Zadnja objavljena anketa daje nam dva eurozastupnika, što je zabrinjavajuće, i moralo bi biti poticaj svima da razmisle kako i što radimo, i kako bismo mogli do svibnja iduće godine postići da ipak ostvarimo ciljani rezultat od tri zastupnika, koliko smo dobili na prošlim euroizborima“, kazala je Borzan.

„Demokracija je vladavina većine i kada većina u stranci kaže da je sve u redu, bez obzira na to je li se u stranci događalo u smislu propitivanja tog rejtinga, onda moramo nastaviti ovako kako radimo. U zadnja dva, tri mjeseca dva puta smo u stranci imali situaciju u kojoj smo propitivali rejting, što treba napraviti, pozivalo se na odgovornost, međutim, svaki put Predsjedništvo i Glavni odbor rekli su da je sve u redu. Stoga, ja poštujem odluku većine jer većina kaže da je sve u redu, a demokracija nije savršen sustav. A ja sam svoje rekla potpisivanjem pisma“, prokomentirala je stanje u stranci.

Glasovac: Pao mi na pamet stih Crvene jabuke - 'Idemo do dna, tuga, ti i ja'

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac kazala je da joj je, „kada je vidjela informaciju o rejtingu, pao na pamet stih Crvene jabuke 'Idemo do dna, tuga, ti i ja'“.

„Cijelo vrijeme dobivam poruke od naših simpatizera, članova i građana, bijesni su i očajni. Mislim da je na potezu Predsjedništvo, jer sada kada smo ispod 15 posto, to bi im trebao biti crveni meteoalarm. Možda postoji neka psihološka granica koju su sami sebi postavili, koju treba prijeći, ne znam je li to tih 15 posto“, rekla je.

„Predsjednik Bernardić poziva se na anketu u kojoj imamo 19 posto, ali mislim da ni 15 ni 19 nije nešto sa čime se SDP može zadovoljiti. SDP pretendira preuzeti odgovornost za Hrvatsku, a ti postoci su daleko od te mogućnosti da krenemo u bolje, pravednije, socijalno osjetljivije društvo. Ako ćemo se zadovoljiti opozicijskom oporbenom pozicijom, u redu, ali ja mislim da naš smisao postojanja nije u tome i da dobar dio Hrvatske, 71 posto, misli da zemlja ide u lošem smjeru. Njima dugujemo rješenje i alternativu, ali za to treba puno više od današnjih 15 ili 19 posto“, izjavila je Glasovac.

Antunović: Ne osjećam se dobro zbog rejtinga, ali nisam iznenađen

Bivša visoka dužnosnica stranke Željka Antunović istaknula je da se „ne osjeća dobro zbog ovog rejtinga“, ali, dodaje, „iskreno, nisam iznenađena jer već godinama pratim i bojala sam se ovoga što se sada događa“.

„Međutim, u svakoj organizaciji, pogotovo političkoj stranci ima uspona i padova i ja još uvijek vjerujem da SDP, samo ako se probudi i ako su svi odgovorni u SDP-u shvate što se događa, nadiđu svoje taštine i ambicije, itekako ima šansu i prostora na hrvatskoj političkoj sceni. Kada bi jedan čovjek bio problem ove stranke, onda bi to vjerojatno do sada bilo riješeno. No, problemi su daleko kompleksniji i imaju svoju već sada srednjoročnu povijest. Činjenicu da je najnegativniji oporbeni političar, Bernardić bi trebao uzeti u obzir kada planira svoje aktivnosti, budućnost i svoj doprinos SDP-u. Kao promatrač sa strane mogu samo reći da su sve ključne poluge koje stvaraju percepciju kod birača zakazale“, zaključila je Antunović (Hina)