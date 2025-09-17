Nakon našeg teksta i upita ministarstvu pravosuđa državni tajnik obećao: Pomoći će obrani Krunoslava Fehira

Krunoslava Fehira uhitile su srpske vlasti u lipnju ove godine na granici Hrvatske i Srbije pod optužbom da je činio ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku početkom 90-ih.

Upravo je Fehir ključni svjedok u suđenju Branimiru Glavašu za te ratne zločine koji se sada stavljaju na teret - Fehiru. Osim što je zatvoren, Krunoslav Fehir ima i ozbiljnih zdravstvenih problema, zbog kojih mu boravak u zatvoru još teže pada.

Na sve to upozorila je i njegova majka Anica Fehir, kao i njegov odvjetnik Bojan Stanojlović. Upravo smo jučer objavili tekst u kojem nam se Fehirov odvjetnik požalio da ga hrvatsko ministarstvo pravosuđa ignorira i ne odgovara mu na pozive, upite ni e-mailove.

I sami smo poslali upit Ministarstvu pravosuđa s pitanjem gdje je točno zapelo s pravnom pomoći Krunoslavu Fehiru kad je i sam ministar Damir Habijan javno to obećao.

S pozitivnim pomakom na tom planu javio nam se odvjetnik iz Beograda.

"Zvao me je tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Tadić za troškove obrane. Procedura je sporija, ali čovjek kaže da će sve biti ispoštovano", rekao nam je odvjetnik Bojan Stanojlović.