Puno gore mišljenje o najavljenom porezu na nekretnine ima šef HSS-a Krešo Beljak.

On je na tradicionalnom hodočašću te stranke u Mariju Bistricu pozvao na ujedinjenje svih bivših i sadašnjih članova HSS-a, ali i najavio građanski otpor novom porezu.

"To nije pošten porez, možda su oni nešto mislili, ali misliti je, kažu u Zagorju, nije znati...Prema tome, oni nemaju pojma, ministar Primorac i Plenković žive na nekakvom sedmom nebu, oni misle da je Hrvatska vrlo razvijena zemlja Europske unije i oni su vjerojatno sami uvjereni u te laži. Iako su oni uvjereni, ipak su to i dalje laži. Porez na nekretnine je glupost, ukoliko do tog dođe, pozvat ćemo građane na neposluh", rekao je Beljak.

