Priča o dobrobiti magnezija sve je prisutnija, a moć ovog važnog minerala je neupitna. U kategoriju onih kojima nedostaje magnezija spadaju svi oni koji se susreću sa stresom. Ovo je priča o hrvatskom magneziju zbog kojeg bi svi mogli razmisliti o prirodnom načinu popravljanja zdravstvene slike.

Magnezij je važan mineral koji sudjeluje u više od 350 procesa bitnih za pravilno funkcioniranje organizma, a tijelo ga ne proizvodi samo od sebe.

Najbogatije namirnice

Magnezij se u organizam unosi hranom. Najčešće je riječ o namirnicama poput badema, sjemenki sezama, suncokreta, bundeva i lana, bananama, indijskim oraščićima te brokuli, špinatu i grašku. Iako bi se ove namirnice trebale naći na meniju svake osobe svakog tjedna, to neće biti garancija da u organizmu ima dovoljno magnezija.

Koliko magnezija ima u hrani?

Naime, hrana koju danas uzimamo znatno je siromašnija magnezijem jer su zalihe zemlje iscrpljene, pa je tlo na kojem se uzgaja također siromašnije ovim važnim mineralom. Zbog toga ne možemo biti sigurni da pravilna i raznovrsna prehrana ujedno znači i dovoljnu dozu magnezija.

Kada uzimati magnezij?

Najčešće ljudi posegnu za magnezijem u trenutku kada dođe do boli u mišićima, grčenja ili nemogućnosti sna zbog tzv. nemirnih nogu. Tijelo bi trebalo osluškivati i ranije jer umor koji ne možete objasniti, titraji na kapku, zvonjava u ušima, nepravilni otkucaji srca, problemi sa zubnim mesom i glavobolje također su znakovi koji upozoravaju na manjkavost magnezija u tijelu.

Kako odabrati magnezij?

Često je prisutan u raznim oblicima, a većina dostupnih slabo je iskoristiva u organizmu. Hrvatski magnezij "Be Natur" zapravo je prezasićena ionizirana otopina magnezijeva klorida i njegova je prednost upravo brza i visoka apsorpcija. "Be Natur" kod oralnog se korištenja apsorbira do 40 posto, međutim kod lokalne primjene, kako ga uglavnom sportaši koriste, preko folikule dlake apsorbira se do 90 posto. Tijekom procesa proizvodnje dobiva se prezasićena ionizirana otopina magnezij-klorid Hexahydrata 99,8%-tne farmaceutske čistoće.

Edukativan sadržaj

