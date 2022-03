Iz Banskih dvora u ponedjeljak nema nikakvih komentara na nagađanja medija o rekonstrukciji Vlade, koja su intenzivirana posljednjih dana.

Ako do rekonstrukcije Vlade dođe, dogodila bi se na polovini njezinog drugog mandata i bila bi to druga rekonstrukcija Vlade premijera Andreja Plenkovića - prva je bila 2019. godine. Iako iz Banskih dvora o tome do sada nisu htjeli ništa govoriti, spekulacije o rekonstrukciji Vlade prisutne su još od uhićenja i odlaska Darka Horvata s mjesta ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Priče o mogućim kadrovskim promjenama intenzivirane su u proteklih nekoliko dana, nakon što je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak u javnost iznijela informaciju da je zbog svojih odluka bila izložena prijetnjama, o kojima prethodno nije obavijestila policiju, ali niti premijera Andreja Plenkovića.

Ministricu Tramišak stoga se po nekim medijima otpisuje kao "bivšu", pogotovo nakon što je premijer cijelu situaciju opisao kao "ekstremno bizarnu", najavivši da će s ministricom o svemu razgovarati, pri čemu je bez odgovora ostalo pitanje ima li ona i dalje njegovo povjerenje.

Kao vjerojatne bivše članove Vlade mediji navode i potpredsjednika Borisa Miloševića te ministra rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića, koji su pod istragom Uskoka zbog sumnje na zlouporabu ovlasti.

Koalicijski partneri za "osvježenja" u Vladi

Sve se više nagađa i da bi sa čela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja mogao otići Tomislav Ćorić, čije se ime već duže spominje uz aferu "Vjetroelektrane". U kontekstu moguće šire rekonstrukcije Vlade, nagađa se da bi ona mogla zahvatiti i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo obrane i Ministarstvo zdravstva.

I dok oporba smatra kako ne treba niti ići u rekonstrukciju Vlade već su nužni novi izbori, koalicijski partneri poručuju da i dalje podržavaju Vladu, ali su potrebna "osvježenja".

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak izjavio je kako Banskim dvorima treba kadrovsko osvježenje radi osiguranja stabilnosti gospodarstva i društva u vrijeme rata u Ukrajini te ulaska Hrvatske u eurozonu i Schengenski prostor.

HDZ sutra poslijepodne ima redovitu zajedničku sjednicu Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, koja će se ovoga puta održati u Karlovcu.