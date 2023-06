Dok traje pravna bitka oko stana u Zagrebu, ministar Banožić u Vinkovcima i dalje gradi kuću: "U takvim se situacijama može iščitavati profil ljudi koji obnašaju vlast"

Ministar Mario Banožić nije smio sebi dodijeliti stan u centru Zagreba - odlučio je to Upravni sud. Banožić se odmah žalio, ustraje kao i kad je afera krenula da na stan imao pravo.

"Kao dužnosnik prve skupine imam potpuno pravo na stan od 60 četvornih metara ili trosoban", kazao je ministar u studenom 2021. godine.



Nije to sud osporio - ali nikako nije u redu da je ministar stan dodijelio sam sebi, tvrdi sud u presudi. Dodijeljeni stan mogao je biti - manji.

"Tužitelju je bilo poznato postojanje još jednog stana koji je odgovarao kriterijima, odnosno stana kvadrature veće od 60 četvornih metara u Zagrebu, ali je unatoč tome sam sebi dodijelio na korištenje najveći raspoloživ stan u tom trenutku", pisalo je u presudi.

Inače, prije nego što se ministar uselio, stan je i uređen. Potrošeno je oko 120.000 kuna, tvrdio je MORH. Za bivšu čelnicu povjerenstva - sve je ovo i više od sukoba interesa.

"Mislim da je ovo čisti slučaj kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, i sve ono što je vać sada dostupno u javnosti što se vidi i iz postupka pred povjerenstvom je državnom odvjetništvu dovoljno da sastavi optužnicu za kazneno djelo", kazala je saborska zastupnica Dalija Orešković.



Za sada je još uvijek riječ o nepravomoćnoj presudi. Oporba u svemu vidi - uzorak ponašanja.

"Iz one pjesme - bogati se za sebe pobrinu", rekao je Stipo Mlinarić Ćipe.

"U takvim se situacijama može iščitavati profil ljudi koji obnašaju vlast i politike koja smatra da je to nešto što je dopustivo i što se može tolerirati", komentirao je Davorko Vidović.

Mirela Ahmetović komentirala je: "On ima vrlo mali metrić morala ili ga uopće nema, vrlo često ga zaboravi, što je poražavajuće."

I dok traje pravna bitka oko stana u Zagrebu, u Vinkovcima ministar gradi kuću. Hoće li mu u tome pomoći državna subvencija - još se ne zna. APN još nije završio s obradom svih zahtjeva za subvencijama.



"Ja nikome neću uzeti to pravo i ako bude tako, ja to pravo neću konzumirati", kazao je Banožić koncem travnja.



Možda je najbolje da dužnosnici takva prava uopće ne koriste, zaključuje Nikola Grmoja - čiji je stranački šef istim kreditom došao do svoje kuće.

"Sad samo vuku neke repove kao da je uzeo nešto što ne mogu uzeti svi građani, tako da su političari tu uvijek u nekakvom problemu, bolje je i one stvari koje su dostupne svima ne uzeti nego uzeti", kazao je Grmoja.



Hoće li uzeti Banožić - trebalo bi se znati uskoro.

