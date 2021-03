Banovinu je oko 13.45 sati zatresao je potres magnitude 3,6.

Epicentar novog potresa magnitude 3,6 je bio 5 kilometara od Gline, a prethodno je EMSC izvijestio kako je magnituda iznosila 3,4.

Magnitudu 3,6 je ubrzo nakon EMSC-a na Twitteru potvrdila i Seizmološka služba Republike Hrvatske.

Građani su i ovaj put na stranici EMSC ostavili komentare o potresu te ih je većina poručila kako je potres bio lagan, ali je dugo trajao.

"Kao da je zgrada poskočila", napisao je jedan korisnik.

"Neugodna trešnja 4-5 sekundi, bez ikakvog prethodnog tutnjanja u tlu. Baš je bilo iznenada", napisao je drugi korisnik

Potres su osjetili i mnogi stanovnici Zagreba i Velike Gorice, ali i građani BiH.

M3.6 #earthquake (#potres) strikes 23 km W of #Sisak (#Croatia) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/XGNf39UK1b