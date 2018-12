Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić odlučio je da će svaki vikend, za vrijeme zagrebačkog Adventa, Grad financirati autobusni prijevoz stanovnicima Krapine prema Zagrebu.

Nakon što je dva mjeseca nije bilo, autobusna linija između ova dva grada ponovno je uvedena. Autobus će voziti svakog radnog dana u prosincu, s polaskom u 6:30 iz Krapine te u 16:30 iz Zagreba. Na prvoj vožnji bio je i zagrebački gradonačelnik Bandić, koji je inicirao dogovor s autoprijevoznikom.

"Moramo sve povezati u Zagorju, gdje se god čuje kaj. Zagreba bez Zagorja nema, a još manje Zagorja bez Zagreba, i to je pupčana veza, to je prst i nokat", rekao je Bandić.

Liniju je krajem rujna ukinuo autoprijevoznik jer mu nije bila isplativa. Na Bandićev nagovor sada ju je vratio, a zagrebačkim novcem financirat će se prijevoz građana Krapine svakog vikenda na Advent. Odluka stiže nakon što je Bandićevoj stranci pristupila bivša HNS-ovka Marija Puh, inače rodom iz Zagorja.

"Ponovno smo pronašli rješenje da se autobusna linija vrati i da mogu naši sugrađani putovati kako na posao, tako i obavljati sve druge važne poslove koje moraju u našem glavnom gradu", rekla je Puh.

Koliko će Grad Zagreb izdvojiti za prijevoze iz Krapine u Zagreb na Advent, iz Grada nisu željeli odgovoriti. Bez obzira na političku pozadinu priče, stanovnici Krapine zadovoljni su jer će barem na mjesec dana dobiti direktnu liniju za Zagreb.

"Mi smo za za manje od sata na Glavnom autobusnom kolodvoru, što je velika stvar, za razliku od vlaka kojim se putuje sat i pol", rekla je Štefanija Trutin iz Krapine.

Prema novom Zakonu o cestovnom prometu jedinice lokalne samouprave imale bi mogućnost sufinanciranja prijevoza. No, zapelo je s pravilnicima koji bi to omogućili. Kad oni stignu, Bandićevi božićni pokloni stanovnicima Krapine više neće trebati.

Gradonačelnik Krapine: "Ako bude zahtjeva građana..."

O nepostojanju izravne autobusne linije Krapina - Zagreb izvještavali smo u sklopu rubrike Vaš glas. U Krapini je ovim povodom s gradonačelnikom Zoranom Gregurovićem razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Ivan Forjan.

Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović

Na pitanje što će biti nakon Nove godine, hoće li i tada stanovici Krapine moći autobusom prema Zagebu, gradonačelnik odgovara: "Ovo se može i ne mora nazvati božićnim poklonom, no u svakom slučaju kad je gospodin Bandić čuo za probleme inicirao je razgovore. Evo, linija je opet pokrenuta, vi ste isto izvještavali o tom problemu. Ta linija će nastaviti voziti i dalje, a vjerujemo da će se u skorije vrijeme, kad će biti pokrenut projekt integriranog prijevoza Grada Zagreba, to onda nastaviti i na drugi način".

Upitan je li to njima uopće isplativo, može li Grad osigurati sredstva da se građani voze autobusom i ima li uopće dovoljno putnika za to, Gregurović kaže: "Činjenica je da je naš proračun mali i da u ovom trenutku ne sufinanciramo takve linije, no ako bude zahtjeva građana, ako bude interesa, razmislit ćemo i o toj mogućnosti".

Građanima je takvo putovanje brže, "a i sigurno je možda lakše putovati na taj način". Na pitanje koliko novca treba za to izdvojiti, jer interes građana postoji, odgovara: "Mogu vam reći iz svojeg primjera - kad sam putovao u Zagreb na posao volio sam otići autobusom. No, u ovom je trenutku o bilo kakvim brojkama teško govoriti, jer prvo treba napraviti analize".

