Uoči presude za aferu štandovi zagrebački je gradonačelnik Milan Bandić bezbrižan, ali je još jednom na krajnje neprimjeren način komentirao pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.

Milan Bandić, čini se, ne opterećuje se teškim mislima uoči presude za aferu štandovi, koja bi mu trebala biti izrečena danas nakon 14 sati. Na pitanje je li bezbrižan, odgovara i više nego optimistično.

"Apsolutno, strpljen-spašen, pravda je spora, ali dostižna", kaže zagrebački gradonačelnik.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov hoće li presuda imati utjecaja na njegovu daljnju političku karijeru, Bandić je još jednom odgovorio na neprimjeren način.

"Majko Isusova... Sretan je vaš muž. Moram se nasmijati. Vako ste vi brzi, vi bi poginuli od tog metka. Memorija mi je dobra. Bit će vremena kad budem o tome počeo govoriti. Vama na Novoj (TV) poručujem, pustite moj govor, dva tjedna prije uhićenja za aferu štandovi na Jelačić placu. Bit će vam sve jasno", poručio je Bandić.

Istaknuo je da će na sud doći kako bi čuo presudu, unatoč svojim obvezama, jer, kako je rekao, uvijek dođe tamo gdje ga se pozove.

"Imam 28 do 34 obveze. Ja sam građanin Hrvatske, legalist i legitimist", rekao je na kraju.

O bratu Marije Puh i poslu u ZET-u

Na pitanje o prelasku bivše HNS-ove zastupnice Marije Puh u njegov saborski klub, Bandić uvjerava kako tu nema govora o političkoj trgovini. Naglašava da su mu ciljevi projekti u Zagorju i povezanost te regije s ostatkom zemlje.

"Uskoro ćemo imati pressicu, još će neki ljudi doći. Ne snubim nikog, ali šljakeri se prepoznaju. To je kemija", kaže Bandić.

Na pitanje o zapošljavanju brata navedene zastupnicu u ZET-u, Bandić poručuje da to nema veze s prelaskom Puh u njegov saborski klub.

"To nije točno, brat radi godinama u ZET-u", naglasio je zagrebački gradonačelnik. Bandić je dodao da je brat Marije Puh zaposlen prije nego ga je ona upoznala.

"Što bi sad to trebalo značiti? Da li bi svi Zagorci trebali van iz ZET-a otkad se Zagorje povezalo se Bandicem? Ne znam ni na kojem je radom mjestu, to je lako provjerljivo. On koji govore da je to politička trgovina očito govore iz vlastitog iskustva", poručio je Bandić.