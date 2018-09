Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić jutros je u promet pustio novu autobusnu liniju 242 Glavni kolodvor-Podbrežje te je pritom komentirao jučerašnji prosvjed roditelja nakon pucnjave i obračuna dvaju klanova u Vukomercu. Prosvjednici su gradonačelnika izviždali, a na njegov automobil navodno je bačena i boca.

"Mislim da su izabrali krivu metu. Osjećam se odlično. Nikad me nitko nije čuvao niti će me čuvati. Par pijanaca je došlo, krvavih očiju, kao dželati... Imali smo kvalitetan sastanak u školi. Policija nije u potpunosti odradila svoj dio posla, u pravnoj državi svatko treba raditi svoj posao. Automobilu nije bilo ništa, to su obični pijanci, ali razlikujem pijance od ostalih građana Vukomerca", kazao je Bandić.

Najavio je kako će danas u 17 sati prisustvovati pikniku s djecom iz Vukomerca u dvorištu škole.

"Hrabri su kad su u čoporu i pijanci. Nitko se neće iseljavati, nego će oni koji su napravili cirkus odgovarati. Molim vas da ne radimo cirkus oko grada, grad nije slučaj niti će biti, a ako je netko napravio problem neka odgovara, neka ga policija obradi i privede sudu", kaže Bandić.

Na kritike kako su među sudionicima obračuna njegovi kumovi, Bandić odgovara.

"Dajte molim vas, ja imam 156 kumova, ali nijedan nije u Vukomercu", kaže gradonačelnik.

Na pitanje kako se osjećao tijekom prosvjeda, poručiio je:

"Nisam previše hrabar, ali nisam ni kukavica. Ne možete protiv čopora i bedaka", rekao je Bandić.

Podsjetimo, petstotinjak roditelja i mještana Vukomerca jučer se skupilo kod osnovne škole i izviždalo gradonačelnika Milana Bandića, a prema pisanju nekih medija gradonačelnikov automobil u jednom je trenu pogodila i staklena boca koja je razbila staklo.