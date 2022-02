I dok mnogi gradovi i općine bilježe smanjenje broja stanovnika, u Balama u Istri sasvim drugačija slika. Bilježe oko 4 posto više stanovnika. Njihovu demografsku formulu - preuzimaju susjedne općine i kreću u zalet naseljavanja. Kako je prošao posljednji natječaj u Balama za dodjelu parcela za kunu, za Dnevnik je izvijestila reporterka Nove TV Lina Dollar.

U tren oka prodale su se sve parcele za kunu u Balama, izvijestila je reporterka Nove TV Lina Dollar. Razgovarala je s načelnikom općine Bale, Edijem Pastrovicchiom, koji je kazao da više nema slobodnih parcela.

"Javilo nam se nekih trinaest mladih obitelji, ali spremamo novu zonu, tako da ćemo uskoro opet imati na raspolaganju i uskoro opet idemo s natječajem", najavio je Pastrovicchio.

Većina onih koji su se javili su iz Bala, ali 30 posto ih je stiglo izvana.

Načelnik Bala prisjetio se kako su prije deset godina počeli s paketom mjera za demografsku obnovu, pa tako primjerice obitelji dobivaju deset tisuća kuna za svaku novorođenu bebu, jaslice i vrtić za svu djecu su besplatni, od ove godine besplatna je i marenda za osnovnoškolce, kao i radne bilježnice te produženi boravak. Srednjoškolcima se sufinanciraju putni troškovi, a svi studenti imaju stipendije od 800, odnosno tisuću kuna.

U sklopu Projekta prava gradnje za mlade obitelji dodjeljuju se općinske parcele za gradnju obiteljskih kuća.

Prošle godine izgrađene su jaslice, a prošireni su kapaciteti vrtića. Načelnik općine kaže kako se u njegovih 18 godina vođenja grada broj djece povećao sa 15 na 62, koliko ih je trenutno u vrtiću.

"To su sigurno mjere koje doprinose da ljudi ostaju u mjestu i da se dosele novi i vjerujem da je to projekt koji se može kopirati na nivou cijele države - normalno, ako ima novaca za to", zaključio je Edi Pastrovicchio.

Marko Srećec sa ženom i dvoje djece preselio je iz Rovinja u Bale, kako bi riješio stambeno pitanje.

Jer općina Bale mladim obiteljima daje pravo gradnje obiteljske kuće na općinskom zemljištu, kako oni kažu, za kunu.

Marko Srećec pojašnjava kako im je to puno jednostavnije i jeftinije nego raditi kuću u Rovinju. Tamo su imali svoj stan koji su prodali i napravili obiteljsku kuću.

Svi žive kao jedna obitelj

Kojih je u ovom mladom kvartu dvadesetak.

A nekoliko ih je trenutačno i u izgradnji. Svi se slažu u jednom - sami bi puno teže došli do obiteljskog doma.

Neven Špiranac žali se na današnje cijene nekretnina, terena, uz more. Bale su, kako naglašava, lijep primjer, mlade obitelji su ostale, a on, brat, prijatelji, kumovi, svi tu žive kao jedna obitelj.

Tridesetak parcela u Žminju ponudit će se mladim obiteljima. Po dva modela...

Željko Plavčić, načelnik općine Žminj pojašnjava kako će jedan model biti pravo ostvarivanja, odnosno prava gradnje, na maksimalno 50 godina, dok je drugi model kupnja za jednu trećinu tržišne vrijednosti.

A nekoliko parcela bit će rezerevirano za deficitarna zanimanja.

Plavčić najavljuje da će se to odnositi i na one koji nisu s područja općine. Mladi su oduševljeni.

Morena iz Žminja kaže kako je to super ideja, pošto je mladima teško priuštiti si parcelu. A to će možda, kažu, neke i vratiti kući.

Silvana govori kako je njezin sin u Zagrebu i rado bi da se vrati. Ideju pozdravlja, jer bi kako ističe - svi bili zadovoljni.

I primjer, svim drugim gradovima i općinama.

Ivan Majstorić iz Svjetskog saveza mladih Hrvatska dodaje kako je primjer teško preslikati na primjerice Baniju ili Slavoniju, odnosno na nacionalnu razinu, ali svakako treba pratiti takve primjere te pokušati barem dio preslikati i u druge sredine. Jer što je mjesto bez dječjeg osmijeha.

