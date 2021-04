O događaju koji je potresao Hrvatsku samo za Dnevnik Nove TV progovorila je baka preminule djevojčice.

Vjerojatno najveći misterij je - što se zapravo te srijede događalo u vašem domu?

Čula sam kako je zaplakala i vrisnula. Čula sam joj mater... Dok sam ja izletila... Nikad, nikad u pidžami nisam izletila. Izletila sam da vidim. Ona *** drži u rukama, dijete mrtvo, leti niz ulicu i zove njega. Oni izlete, tu je ova kuća, izlete. Što je bilo, ona kaže, eto, gotovo je, mrtva je. Umivali su dijete, ja sam stavila maloj ovako ruku na prsa, srce ovako radi. To nikad nisam vidjela koliko sam stara za moje godine. I on kaže hitna, vozi na hitnu. Ne hitna, ne hitna, otići će nam djeca, otići ćemo u zatvor. On je dijete stavio u auto i odvezao na hitnu'', rekla je baka preminule djevojčice.

Rekli ste mi ranije da je majka prikrivala djevojčici ozljede. Kako i na koji način?

''Šminkom, sjenilo. Ja vidim, ja nisam ni primijetila da je dijete imalo plavetnilo ispod očiju. Što da ja vama kažem? Što ja vama na to imam reći? Nije mi dala unuku, ja sam išla u Centar. Čim sam vidjela prvu masnicu na mojoj unuci, ja sam otišla u Centar, prijavila sam je'', kazala je baka.

Što su vam rekli u centru kad ste prijavili majku?

''Ja sam rekla anonimno. A nema veze, je l' ja rekla ime ili ja prijavila anonimno, to je nasilje nad djetetom. Oni su došli. Ja sam rekla da dijete ima modrice. Drugi dan je došla gospođa koja je bila u nadzoru. Kaže dijete je spavalo. Da ona po zakonu nije smjela skidati dijete'', rekla je baka.

Je li i vaš sin zakazao?

''Njega ne branim, nek' je moj sin. Ja samo mogu reći - ako je znao, a morao je znati. Kad sam mu rekla ''dijete je plavo'', ona je njemu rekla 'udarilo se dijete'. Svi su oni zakazali. Svi su oni zakazali. Centar. On kao otac'', napomenula je baka.

Vaš je sin izvršio nasilje nad vama?

''Moj sin je izvršio nasilje prošle godine nada mnom, manipulacijom njezinom. On jest pokojnog oca tukao, to nemamo, tu ima dokaza. Ona je malo, malo odlazila, papiri svi imaju, svi dokazi postoje, u Centru isto dokazi postoje'', istaknula je baka.

Jeste vi primjetili da djevojčica ima svrab i otkud svrab?

''Ja sam to prijavila, sad vam kažem. Ja sam otišla u četvrtak i rekla sam: 'Molim vas sad sam došla i neću više doći, nemojte reći da sam ja bila. Maloj opada kosa, mala sva je po vratu izgrebana, mala je plava, mala jednostavno, kako da vam kažem, utučena. Molim vas, spašavajte dijete!''' Zašto ste dijete uzeli iz obitelji? Molim vas, spašavajte dok nije kasno, ona nju maltretira.

U utorak su bili kod psihologa u Centru, ona je kažem, povratila tamo. Ona je rekla da je viroza, majka. Gospođa rekla da je vodi doktoru. U srijedu, a u srijedu se desilo to šta se desilo. Sam dragi Bog zna... Ja da sam znala da je ona moju unuku toliko tukla, ja bih joj slomila ruku'', shrvano je rekla baka.



