Ministar graditeljstva Branko Bačić u još jednom je obilasku Banovine.

Po već poznatom obrascu ministar graditeljstva Branko Bačić posjetio je ljude u kontejnerima, ponovio obećanje da će ih od tamo raseliti.

Obišao je gradilište škole u Nebojanu i zgrada u Glini. U Banovini je država izgradila 11 zamjenskih kuća, u Zagrebu još ni jednu. Ali četvrti po redu ministar uvjerava - sada će biti bolje.

"Ovaj tjedan, odnosno u ponedjeljak, za osam dana ide javna nabava za 21 kuću na području grada Zagreba i Krapinsko zagorske županije kako bismo krenuli u realizaciju i izgradnju novih zamjenskih kuća na području Markuševca i na području Krapinsko zagorske županije", rekao je Bačić.

Na novinarski upit znači u tri godine značilo nula kuća, ministar je rekao: "Što se tiče zamjenskih kuća rekao sam sada ide nabava..." No, novinari se nisu dali te su ponovili: Ali ne, ja vas pitam je li to znači nula kuća?". No, Bačić se nije dao smesti te je nastavio: "Projekti su gotovi i u tijeku je dovršeno 50 konstrukcijskih obnova.