Hoće li na dan izbora moći raditi trgovine, tržnice, frizerski saloni...? ''Stvorili smo probleme, tamo gdje ih nije trebalo biti"

Parlamentarni izbori održat će se u srijedu 17. travnja.Nije prvi put da izbori za Sabor nisu u nedjelju, naime, 3. siječnja 2000. bio je ponedjeljak. No, nisu svi zadovoljni odabranim danom i mnogi se pitaju kako će u radnom smislu sve to izgledati.

''Stvorili smo probleme tamo gdje ih nije trebalo biti''

Izborni dan je temeljem Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor neradni dan pa trgovine, frizerski saloni, tržnice… neće moći raditi na taj dan, kazao je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandara Knezović.



''Ljudi moraju znati da je bilo nepotrebno i bizarno dan za izbore odrediti usred tjedna i stvoriti probleme za primjerice 35.000 hrvatskih građana koji su za taj dan bili naručeni na određene preglede u zdravstvenim ustanovama. Stvorili smo probleme tamo gdje ih nije trebalo biti, a da ne govorim o tome da će gotovo 300 milijuna eura taj dan izgubiti hrvatsko gospodarstvo jer taj dan nije radni dan, da ne govorim da su tu i problemi u 11. izbornoj jedinici našim sunarodnjacima u BiH, koji bi pristupili glasanju'', kazao je Bačić.

''Napravili smo puno više od onoga što smo obećali''

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković predstavio je u četvrtak izborni program HDZ-a i, između ostalog, obećao da će za četiri godine prosječna plaća biti 1600 eura, minimalna bruto plaća 1250 eura, a da će mirovinu podići na najmanje 750 eura. Mnogi se pitaju gdje su nestale delimitirane rodiljne naknade.

Nisu nestale delimitirane rodiljne naknade, tvrdi Bačić: ''Mi smo cijelo vrijeme povećavali naknadu za drugih šest mjeseci. Plaća je utvrđena i delimitirana naknada na razinu od 995 eura i sve majke u Hrvatskoj koje su imale manju plaću od toga imaju punu plaću i u drugih šest mjeseci. One koje imaju veću plaću od toga, mi ćemo u mandatu nastaviti s povećanjem.''



Bačić tvrdi da su ''napravili puno više od onoga što su obećali zahvaljujući značajnom snažnom gospodarskom rastu Hrvatske'', a dotaknuo se i dječjeg doplatka. ''Mi smo uhvatili 500.000 djece u sustav dječjeg doplatka od ukupno 750.000 njih koji imaju pravo. Dvije trećine sve djece u Hrvatskoj prima dječji doplatak i povećali smo njegov iznos.''

Branko Bačić, potpredsjednik Vlade Foto: Dnevnik Nove TV

''I moj otac je otišao trbuhom za kruhom, u Australiju...''

Što se tiče najave da će otvoriti 125.000 novih radnih mjesta, a mnogi se pitaju tko su i gdje su ti ljudi koji će na njima raditi, Bačić je kazao da je riječ o procjeni koja je izračunata temeljem projekcije rasta: ''Mi smo u ovih osam godina povećali za 220.000 novih radnih mjesta.'' Na burzi je, kaže, nikad manje ljudi, a radit će hrvatski građani koji se mogu prekvalificirati, ali i građani iz drugih zemalja.

''I moj je otac otišao trbuhom za kruho, u Australiju, bio je tamo određen vrijeme i vratio se. Ja ne bježim od toga da hrvatskom gospodarstvu treba radne snage i to je dobro jer samo snažno gospodarstvo, snažan rast omogućuje rast mirovina, rast plaća, delimitirane rodiljne naknade i tako dalje. Mi ćemo osigurati taj broj zaposlenih'', uvjeren je Bačić.



Što se tiče rasta mirovina, HDZ u četiri godine mandata obećava nešto što predsjednik Republike Zoran Milanović koji je najavio da će biti SDP-ov kandidat za premijera najavljuje odmah pa se mnogi pitaju čija je računica prava. Bačiću je, kaže, ''čudno uopće komentirati predsjednika države koji krši Ustav, ulazi u izbornu utakmicu koja nije njegova.''



''Mi ćemo povećati 30 posto na temelju svih naših podataka, promijenit ćemo izračun usklađivanja i povećat ćemo na 750 eura u našem budućem mandatu za koji ćemo sigurno dobiti povjerenje naših građana na temelju naših postignuća iz proteklih osam godina gdje su se stalno povećavale mirovine'', kazao je Bačić.

''Milanović će ostati zabilježen u povijesti Hrvatske''

Upitan o predsjednikovim optužbama za korupciju, Bačić je odvratio: ''Milanović će ostati zabilježen u povijesti Hrvatske. Predsjednik Republike bi trebao biti jedan od glavnih aktera i svojevrsni sudac u izbornoj utakmici ulazi u izbornu utakmicu. Od tog 15. travnja kada je najavio svoju kandidaturu za budućeg mandatara on više nije predsjednik Republike, on je samo predsjednik SDP-a, a Peđa Grbin više nije predsjednik SDP-a jer ga je razvlastio.''



''U naše vrijeme je utvrđena nulta stopa tolerancije na korupciju, nikada nije bilo neovisnije hrvatsko sudstvo i hrvatsko pravosuđe'', ustvrdio je Bačić i odbacio kritike da su brojni ministri otišli zbog brojnih afera: ''Jako mali broj je otišao zbog afera ministara, ali to je najbolji pokazatelj da HDZ nema kontrolu nad hrvatskim pravosuđem jer je ono potpuno neovisno.''

Što se tiče mogućnosti da SDSS, sadašnji HDZ-ov partner, naposljetku koalira s ljevicom, Bačić je kazao: ''Mi smo s predstavnicima nacionalnim manjina osam godina gradili stabilnost i zahvalan sam ih na zajedničkom radu. Uvjeren sam da ćemo nakon 17. travnja nastaviti graditi istu snažnu stabilnu Vladu s našim koalicijskim partnerima koji su s nama na listi zajedno s predstavnicima nacionalnih manjina čvrsto uz HDZ.''

