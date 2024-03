Sukob među srpskim predstavnicima: SDSS prijeti Srbima koji neće glasati za njih? ''Imaju mogućnost to ispraviti''

Na račun SDSS-a stižu optužbe, naime, dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić tvrdi da predstavnici SDSS-a prijete starijim ljudima na Baniji da im neće pomagati ako ne glasaju za njih. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kaže da oni to ne rade i tvrdi da Bakšić Mitić ne govori istinu.



Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić na izbore ide na listi koalicije Rijeke pravde, kao peta na listi za 7. izbornu jedinicu, a o svemu je razgovarala s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

Branka Bakšić Mitić, Koalicija Rijeke pravde i Hrvoje Krešić, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV



''To su većinom siromašni ljudi i neću ih izlagati neugodnosti, ali ljudi su mi se došli obratiti i rekli su to što su rekli. Ja im vjerujem, ali to je mogućnost SDSS-a da oni to isprave i kažu da će sve građane voziti bez obzira na to za koga glasaju. Pravo je svakog čovjeka da izabere za koga će glasati'', istaknula je Bakšić Mitić.



Objasnila je da je riječ ''o jednom vozilu koje je dobiveno preko projekta i skuplja starije ljude, koji jednom tjedno odu k doktoru, po lijekove ili da bi platili režije. Puno im to znači s obzirom na to da je mirovina 150 eura i ne mogu plaćati taksi, a javnog prijevoza nema.''

Na listi SDP-a Bakšić Mitić je već drugi put, a smatra da je možda i postojao neki drugi put da se njezin glas čuje na nacionalnoj razini, ali: ''SDP je i u prošlim izborima i sada mene prihvatio kao nezavisnu kandidatkinju. Ja se ne želim učlaniti u nijednu stranku i mislim da za ljude svojim glasom mogu napraviti puno više i ovo je prilika da pripadnici nacionalnih manjina uzmu građansku listu i zaokruže mene koja ću se i dalje nastaviti boriti za njih kao dosad.''

Iako su predstavnici srpske nacionalne manjine u proteklih osam godina bili visokopozicionirane osobe u Vladi i ministarstvima, pitanje je koliko su to ljudi osjetili na terenu.



''U prvom svojem mandatu obišla sam sve svoje građane i vidjela sam koliko ljudi nema struje, da po selima nama javne rasvjete, pogotovo je to problem gdje su školska djeca da ceste nisu asfaltirane, da se do nekih ljudi može doći samo helikopterom. To su sve problemi na terenu i te probleme je trebalo rješavati, a sada nakon potresa ljudi nemaju ni vodu. To je veliki problem s malim mirovinama – nemaju pitke vode, ne mogu platiti cisternu vode i ne znam što će na kraju biti'', upozorila je Bakšić Mitić.

