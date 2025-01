Pečenje, francuska, sarme, kolači. Na blagdanskom stolu sve je išlo, a bolje da ima viška nego da fali pa je brojnima - dio i ostao.



"Meso podgrijemo, a francusku pojedemo. Sigurno se i nešto baci, ali dobro kod nas malo manje jer imamo i psa pa se on usreći s našim ostacima", izjavila je Tena iz Zagreba.



"Recimo hladno meso pa s nekom drugom kombinacijom priloga. Ništa se ne baca, sve se iskoristi", tvrdi Alenka iz Zagreba.



"Sam moram kuhat pa znam točnu mjeru koliko ću čega potrošit", uvjerava Branimir iz Zagreba.



"Pa u pravilu se baci. Nažalost da, ali više manje se sve pojede", kažu Laura i Josip iz Zagreba.



Za ideje kako iskoristiti ostatke, posjetili smo kuhinju chefa Marija Mihelja, Masterchefova člana žirija.



"Uvijek je zapravo problem što ćemo s ostatkom hrane, to je problem i u ugostiteljstvu u doma. Kad vam ostane neko meso pečeno, može bit svinja, puretina, govedina, ja to uvijek narežem na sitne trakice, začinim s dobrim acetom, maslinovog ulja, napravim salatu. Naravno, salata je dobar obrok nakon ovako teške hrane", objašnjava Mario Mihelj, član žirija Mastrechefa



Chef Mihelj ima još ideja. Od mesa i krumpira ili mlinaca napravite složenac. Slatki složenac može nastati i od viška suhih kolača. Bakalar s krumpirom preporučuje pretvoriti u polpete.

MESO + KRUMPIR/MLINCI = SLOŽENAC

SUHI KOLAČI + JAJA + VRHNJE = SLOŽENAC

BAKALAR + KRUMPIR + JAJA + PREZLE = POLPETE

A nakon blagdanskog obilja, nutricionisti savjetuju povratak u rutinu i odabir nutritivno bogatih namirnica.



"Trebalo bi to prejedanje blagdansko sačuvat na tih par dana. Neki loš dan kad se desi, od drugog dana, od drugog jutra bit je vratit se na staro, kvalitetnu hranu, na uglavnom dominantno minimalno procesuiranu hranu, pazit na najveće mane moderne prehrane, a to je unos vlakana i proteina", upozorava nutricionist Sebastijan Orlić za Dnevnik Nove TV.



Ali i planirati kako bi manje završavalo u smeću. Prosječan Hrvat na godinu baci 71 kg hrane.



"Koraci su najbitniji. Da znamo koliko nam je stvarno potrebno za obrok, koliko je ljudi u kućanstvu i da radimo popis nabave tih namirnica po količinama. Onda nećete imati previše stvari niti u frižideru niti u loncu. Ako vam se to i desi, pravilno uskladištite hranu da je možete iskoristiti za dan-dva", smatra Mario Mihelj, član žirija Mastrechefa.

Pa je od bacanja hrane bolja opcija otvoriti hladnjak i baciti se na kuhanje.

