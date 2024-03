VIDEO Azerbajdžan uništio zgradu armenskog parlamenta: Sve je prenosila državna televizija

Rušenje koje je prenosila televizija, s golemim metalnim kandžama koje uništavaju zgradu, demonstrativno naglašava ponovnu uspostavu azerbajdžanske kontrole otkako su njegove snage opet zauzele Karabah prošle godine kad je pobjeglo više od 100.000 etničkih Armenaca.

Azerbajdžanski državni mediji objavili su da je zgrada parlamenta, zajedno sa susjednom građevinom u kojoj se nalazi udruga armenskih ratnih veterana, srušena jer je izgrađena "ilegalno".

Azerbaijani state media reports, structures erected by the separatist regime after the 1994 occupation of Karabakh are currently being dismantled. pic.twitter.com/r8Jh7pQZPt