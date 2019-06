35 putnika ostalo je u utorak na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu. Svi oni htjeli su otputovati u Njemačku.

U utorak navečer na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, na peronu 502 ostalo je 35 putnika. Autobus je pogreškom otišao s perona 202.

Radi se o liniji tvrtke Čazmatrans Zagreb - München - Ingolstadt - Nürnberg s polaskom u 22:45. S obzirom na to da je autobus krenuo s pogrešnog perona, pokupio je tek dva putnika. Njih 35 ostalo je na peronu 502.

Svi putnici koji su ostali na peronu imali su kupljene karte i rezervacije i svima je na kupljenoj karti pisalo da autobus polazi s perona 502.

Događaj su potvrdili i iz Autobusnog kolodvora Zagreb. "Istina je da je autobus Čazmatransa otišao s krivog perona, za što je u cijelosti odgovornost preuzeo prijevoznik, koji nas je zamolio da sve upite dostavljamo izravno njemu te pozvao putnike da se jave radi obeštećenja", navode iz AKZ-a.

"Nitko nam nije javio da je došlo do pogreške"

Dražen Pavlović, član Uprave Čazmatransa, kazao je da im je žao što je došlo do ove situacije. "Otpremu i dispoziciju radi prometnik Croatia busa. Vjerojatno zbog mladosti i neiskustva, našem je vozaču dao krivu informaciju, poslao ga na krivi peron i rekao mu da ima dva putnika", objašnjava Pavlović za DNEVNIK.hr i govori kako je pogrešku trebalo odmah javiti u Prometni ured.

"Naš vozač krenuo je čak pet minuta kasnije nego što je trebao. Nitko ga nije informirao niti nakon polaska da je otišao s krivog perona. Autobusni kolodvor Zagreb trebao je reagirati kad je dobio dojavu putnika da su ostali i obavijestiti nas da je došlo do pogreške. Autobus bi se s ta dva putnika vratio i pokupio ih, no nitko nas nije informirao ni o čemu. Vozač kod nas radi 30 godina, trebalo mu je reći da je došlo do pogreške", dodao je Pavlović.

Iz Čazmatransa poručuju putnicima da im se jave ako su imali neku štetu ili traže povrat novca. Zahtjeve mogu poslati na e-adresu reklamacije@cazmatrans.hr.

Upit o ovom događaju poslali smo u Croatia bus, no do objave članka nam nisu odgovorili. Njihov odgovor objavit ćemo odmah po primitku.