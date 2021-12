Razloga za slavlje nema kada je pitanju europski novac kojim se trebaju obnoviti hrvatske škole, muzeji, bolnice nakon potresa jer rok istječe za pola godine. Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić je u Muzeju za umjetnost i obrt razgovarala s konzultanticom za EU Fondove Adrianom Velom.

"Obnova Muzeja za umjetnost i obrt novcem iz europskih fondova gotovo je nemoguća misija. Ove pukotine trebale bi se obnoviti europskim novcem, ali Hrvatska je od 5 milijardi isplatila samo 43 milijuna kuna, manje od jedan posto", izvijestila je Matea Ćorić koja je razgovarala sa stručnjakinjom za EU fondove Adrianom Velom.

Još je pola godina do isteka roka, hoće li nam taj novac propasti zbog vlastitog nemara, pitala je reporterka.

"Ako ne bude produženja roka za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a vjerojatno je da će veći dio ove alokacije propasti", kazala je Vela.

Na pitanje kakve su šanse da Hrvatska tražiti produljenje roka odgovorila je: "Ovisi o dobroj volji EK i kako će se Hrvatska pozicionirati u tim pregovorima. Odnosno kako će Hrvatska postaviti taj zahtjev, za sada je još to neizvjesno".

Vela je otrkila i zašto sve ide tako sporo.

"EK je zadala kratak rok za korištenje tih sredstava, na taj kratak rok još imamo i problem sa uspostavom sustava, nakon toga sa projektno-tehničkom dokumentacijom, pripremom projekata od strane prijavitelja, pripremom i provedbom postupaka javne nabave i tek onda izvođenje građevinskih radova. Za sve to mi bismo morali biti jako efikasni, a nažalost vidimo da to nismo", kazala je i dodala: "Velika je šansa da ćemo morati i vratiti sve te novce, a onda će to biti velika sramota".

Država i grad nalaze se u utrci s vremenom, a iz ministarstva graditeljstva su nam odgovorili da nisu zatražili produljenje roka, zaključila je Ćorić.

