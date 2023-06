Tijekom obnove crkve pronađeno pravo povijesno blago: "Izlistavamo slojeve prošlosti Karlovca"

Među stotinjak kripti pronađene su i dvije kamene (sedam puta tri metra) iz 1726., o čemu postoje zapisi. U njima su mnogobrojni ostaci, vjerojatno s groblja uz crkvu koja je izgorjela u velikom požaru 1692. godine.

U konstrukcijskoj je obnovi prioritet bila sanacija svoda crkve i tzv. kape nad samim svetištem. Nad svodom se radila ljuska od karbonskih vlakana, a stabilizirao se injektiranjem i lijepljenjem kako se ne bi osipao pronađeni oslik.

Dijelovi kostura idu na analizu

"Izlistavamo slojeve prošlosti Karlovca. Do sada smo otkrili četiri faze grobova i ti grobovi u pravilu su grobovi važnijih ljudi u kontekstu društva, to vidimo po bogatim nalazima unutra. Imamo do sada više od 350 metalnih nalaza, riječ je o nakitu, prstenju, krunicama", otkriva arheolog Goran Skelac iz tvrtke GeoArheo u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ene Dumenčić.

Najavio je da dijelovi nekih kostura idu na antropološku analizu, dio nalaza na C14 radi analize starosti, a svi pronađeni predmeti na restauraciju i konzervaciju, te da slijedi obrada s interpretacijom.

Obavljeno sondiranje svoda

Obavljeno je i sondiranje svoda ne bi li se ispod otkrivenog oslika pronašao i stariji. U lađi nije pronađen stariji oslik, ali u svetištu je otkriveno nekoliko slojeva.

Sve slikovne nalaze pročelnica karlovačkoga Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Sonja Kočevar je predstavila riječima jer su oni dokumentirani i ponovno prekriveni, tj. zaštićeni, te se danas nisu mogli razgledati niti fotografirati.

"Jedan od njih je izuzetno vrijedan i likovno najkvalitetniji u cijeloj crkvi. To je oko 50 četvornih metara slike četvorice evanđelista, s četiri anđela i cvijećem. Možda spada u sredinu 18. stoljeća, no mišljenja smo da se ipak radi o radu franjevca Franje Prokopije Godlera u 19. stoljeću, koji je radio u maniri starih majstora”, rekla je Kočevar. Objasnila da će se za konačnu atribuciju obaviti daljnja valorizacija i istraživanje.

Pod se mora zaliti betonom

Arheološka istraživanja bila su potrebna jer se za konstrukcijsku obnovu pod mora zaliti armirano-betonskom pločom koja će povezati uzdužne zidove. Arheolozi su zato istražili sve što se moglo. U samoj lađi su mnogi sveobuhvatni nalazi važni za povijest karlovačke Zvijezde.

"Pronađen je prvi pod od opeke, pod one najstarije crkve koja je bila upola manja od sadašnje, a na njemu gar, kao dokaz velikog požara iz 1692., koji je uništio poveći dio grada”, rekla je Kočevar. Podsjetila da se nakon požara crkva temeljito rekonstruirala, što je trajalo cijelo 18. stoljeće, a dovršena je graditeljskim djelom Josipa Stillera.

Gvardijan Franjevačkog samostana pater Albert rekao je da su franjevci, koji su u Karlovcu od 1658., čuvari kulturnoga i duhovnog blaga, čuvari vrijedne baštine, a time i identiteta grada i karlovačke Zvijezde, te kako mu je drago da su u konstrukcijskoj obnovi otkriveni vrijedni arheološki nalazi. Nalazi će biti restaurirani i plan je da budu izloženi u Franjevačkom samostanu.

