Odjel Novih medija Nove TV bilježi još jedan uspjeh na međunarodnoj sceni medijske industrije.

Mobilna aplikacija najčitanijeg domaćeg portala DNEVNIK.hr-a dobila je važno priznanje – ušla je u finale u čak dvije kategorije prestižne nagrade ''Digiday Media Awards Europe''. Aplikacija DNEVNIK.hr nominirana je u kategoriji Best Digital Product Innovation i Best Publisher Platform te se tako našla u konkurenciji s nekima od najvažnijih medija na svijetu.

''Raduje nas što je DNEVNIK.hr mobilna aplikacija, nakon osvajanja prestižne domaće nagrade MIXX prepoznata kao izvrsna i inovativna i od strane međunarodnih stručnjaka. Cijelom timu odjela Novih medija cilj je unaprjeđenje ponude i kreiranje dodane vrijednosti za naše čitatelje.

Broj downloada aplikacije ali i ovakva priznanja rezultat su srčanog rada vrhunskih stručnjaka i izvrsnog tima koji i dalje nastavlja raditi na tome da čitateljima omogućimo najbolje moguće iskustvo'', izjavila je Maja Blumenšajn, direktorica odjela Novih medija na Novoj TV.



DNEVNIK.hr mobilna aplikacija dosada je preuzeta više od 150 000 puta. Čitatelje osvaja svojom brzinom, preglednošću, jednostavnim i intuitivnim sučeljem pa tako lako mogu pristupiti sadržaju koji ih zanima, bilo da se radi o člancima, galerijama ili video sadržaju.

Aplikacija donosi i jednostavan prelazak s naslovnice DNEVNIK.hr-a na bilo koji od povezanih specijaliziranih portala: gol.hr, showbuzz.hr, zadovoljna.hr, punkufer.hr, zimo, folder.hr te TV sadržaje, i to njihovim odabirom u meniju aplikacije ili povlačenjem stranica lijevo-desno.

Čitatelji također imaju i niz mogućnosti za prilagodbu i personalizaciju aplikacije – osim odabira crne ili bijele boje sučelja te veličine teksta, mogu odabrati na koje teme za koje žele dobivati obavijesti, a putem opcije "Imaš priču?" i sami mogu poslati vijesti ili priču redakciji portala.

Digiday Awards je jedna od najprestižnijih svjetskih nagrada koja se svake godine dodjeljuje najboljim kampanjama i projektima u području marketinga i medija na globalnoj razini. Nova TV 2018. godine je osvojila već ovu nagradu na svjetskoj razini i to u kategoriji Best Use of Social za praćenje showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' na društvenim mrežama.

Projekti koji osvoje ovu prestižnu nagradu s razlogom se uvrštavaju među najrelevantnije u industriji.