Kako je Anušić uletio u diplomatski kaos s Mađarima? Hrvatski veleposlanik poručio: "Moram priznati da nisam do kraja shvatio na što se ljute"

Branio je novu NATO operaciju pomoći Ukrajini pa raspalio po Mađarima, koji su misiji "okrenuli leđa".



"Ja zabijati glavu u pijesak neću. Kod mene neće biti glava u pijesku, komuniciram ozbiljno i otvoreno", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.



Anušić je uletio u diplomatski skandal s Mađarima zbog poruka izrečenih u Saboru. "Vodi se politika u kojoj se dovodi u pitanje teritorijalna cjelovitost Hrvatske u kojoj visoki mađarski dužnosnici tumače da je Baranja apsolutno njihova zemlja. I zato Mađarska ne ide u ovu operaciju i zato Mađarska ne

podržava EU i NATO zbog svoje velikomađarske politike", izjavio je.



Anušić ne vidi problem. Kaže, ponovio je ono što čuje s mađarske strane i njihovih političara. "Od najvišeg do najnižeg, njihovim Facebook objavama, izjavama u medijima, kartama i njihovim tumačenjima prošlosti i budućnosti. Onda se mi moramo zapitati jel' uopće vodimo brigu o ovoj državi kada se propituje mene da ja izazivam diplomatski incident. Nisam ja izazvao incident, ja sam samo podsjetio na incident koji je izazvala Mađarska", rekao je.



Kako bilo, u probleme je doveo hrvatskog veleposlanika u Budimpešti. Mađari su ga zvali na razgovor.



"Pokušao sam reći da je riječ o uobičajenoj parlamentarnoj raspravi koja je uvijek živa i živopisna, kako god hoćete. Moram priznati da nisam do kraja shvatio na što se ljute, ali saslušao sam pažljivo i rekao da ću prenijeti u Zagreb", rekao je hrvatski veleposlanik u Mađarskoj Mladen Andrlić.



Nisu mu uručili diplomatsku notu. "Ne bih rekao da je potpuna neprilika, jer smo ipak razgovarali, jer smo razgovarali o nečem što se njima činilo neugodnim, nadam se da sam uspio nešto pojasniti", nadodao je Andrlić.



Izgladio ili ne, mađarski šef diplomacije već je upozorio Vladu da ih ne uvlači u sukob koji ima s predsjednikom.



"Oni to trebaju međusobno riješiti i ne smiju ubuduće pod krinkom toga vrijeđati Mađarsku. Vjerujem da naši bilateralni odnosi ne opravdavaju da nas uvlače u ovaj spor", poručio je Péter Szijjártó.

Onaj sa slanjem hrvatskih časnika u spornu misiju - još traje. U Zagreb idući tjedan stiže zamjenik NATO-ova tajnika kako bi zastupnicima objasnio što jest NSATU. A što nije. Dio oporbe najavio je bojkot.



"Tako da se ne može reći, ne, on je iz HDZ-a, pa priča da bi to bilo dobro, sad ćete čuti nekoga tko je potpuno neovisan", rekao je Anušić.



Vladajući u sudačkoj nadoknadi saborske utakmice žele do potpore.

"I da nama netko soli pamet....Mi znamo razmišljati svojom glavom", rekao je Siniša Hajdaš Dončić.



"Naravno da hoćemo sagledati cijelu situaciju i na temelju toga donijeti odluku, ali HDZ ovakvim ponašanjem ne zaslužuje ništa", poručila je Sandra Benčić.



"Svi oni koji ne žele čuti suvisla razjašnjenja pokazuju da ne temelje svoju odluku na činjenicama, nego na tome da šalju političke signale - jeste li uz Zorana Milanovića ili Andreja Plenkovića", zaključila je Marija Selak Raspudić.



Šef države s kojim se premijer posvađao i oko ovog pitanja - u subotu je bez komentara. Pa i nove fronte otvorene s Mađarima.

