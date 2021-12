Kriminalističko istraživanje nad osumnjičenima zbog poticanja na terorizam je u tijeku. Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović javlja da su osumnjičeni još u rukama policije, pretrage će još potrajati, a policiji će u ovom slučaju trebati više vremena za prikupljanje svih dokaza.

Osumnjičeni će biti dovedeni u Zagreb, a u subotu bi trebalo biti ispitivanje u državnom odvjetništvu u Selskoj.

Ante Letica iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba kazao je kako su, koliko je vidio, poruke koje smo mogli čuti na prosvjedu i vidjeti na društvenim mrežama vrlo opasne i teške poruke, koje mogu dalje usložniti situaciju u Hrvatskoj, jer se može dogoditi da neki neodgovorni pojedinci – sljedbenici takvih ideja uzmu pravdu u svoje ruke i izvrše neka teška kaznena djela koja bi onda potpuno zakomplicirala situaciju u Hrvatskoj.

"Ne želim razmišljati o tome gdje bi nas to odvelo“, zaključio je Letica te dodao kako bi posljedice mogle biti vrlo opasne, s obzirom na to da je i kvalifikacija za sada "radna dijagnoza“ policije poticanje na terorizam, što može rezultirati i teškim kaznama, a konačni pravorijek nakon prve radne dijagnoze kad policija završi sve kriminalističke izvide dat će nadležna Državna odvjetništva sukladno kvaliteti materijala i svojoj procjeni“, obrazložio je Ante Letica.

Detalji nove akcije policije! Privođenja u Zagrebu, Zadru i Šibeniku: "Količina govora mržnje na društvenima mrežama dosegla je kritičnu razinu"

Na pitanje koliko je teško kontrolirati da se takve poruke koje mogu potaknuti na terorizam šire javnim prostorom, Letica je odgovorio da je to vrlo teško. U medijima je vidio da su se neke grupe širile nekim društvenim mrežama, što se teško kontrolira.

Doznajemo detalje privođenja osumnjičenih za poticanje na terorizam: Sudjelovali u zatvorenim grupama na društvenim mrežama, poticali na nasilno djelovanje...

Pojasnio je i da policija i sigurnosno-obavještajna agencija imaju zakonske ovlasti – svaka u svojoj domeni – kontrolirati i takve mreže. Policija u ovakvim situacijama ima dvije mogućnosti: prvo kao tijelo progona i otkrivanja otkriti i progoniti počinitelje, organizatore i poticatelje, a druga je preventivna uloga – ovakvim i sličnima akcijama spriječiti druge neodgovorne pojedince koji bi takvim akcijama pokušali slijediti takve nezakonite i protuustavne djelatnosti, pojasnio je Letica.

Na konstataciju kako se nakon napada na Markovu trgu u Hrvatskoj opet spominje riječ terorizam, Ante Letica je kazao kako nas to treba brinuti, jer kroz povijest vidimo da se određene osobe i pokreti u kriznim situacijama svojom agresivnom retorikom i populizmom naštetili ne samo svojim narodima, nego čitavom čovječanstvu.

Takve stvari, naglasio je sugovornik Dnevnika, u korijenu treba sasjeći, ali i s druge strane dopustiti građanima da slobodno izražavaju svoje stavove i da prosvjeduju u okviru zakona, onako kako su dopušteni.

"S obzirom na situaciju u svijetu, već smo ukazivali na ovakve stvari i mislim da će se one nastaviti. Nadam se da neće doći do nasilja i remećenja javnog reda i mira u širim razmjerima, ali i da neće doći do terorističkih ili sličnih akcija“, kazao je Letica.

