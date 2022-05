Zbog mogućeg kršenja čuvanja liječničke tajne, ravnatelj KBC-a Zagreb mora se očitovati Hrvatskoj liječničkoj komori. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak donosi detalje slučaja, i potencijalne posljedice.

Nakon nastupa na javnoj televiziji, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata prijavila je Antu Ćorušića zbog iznošenja detalja o pacijentici. Prijavili su ga DORH-u, Hrvatskoj liječničkoj komori, Agenciji za zaštitu osobnih podataka i Ministarstvu zdravstva.

I Udruga pacijenata prijavila ga je DORH-u jer je, kažu, iznio podatke o pacijentici. Šef najveće hrvatske bolnice mora se očitovati Hrvatskoj liječničkoj komori. "Mi smo zatražili očitovanje vezano za njegov nastup u kojemu bi moglo biti kršenja kodeksa medicinske etike vezano za čuvanje liječničke tajne", rekla je Lada Zibar, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a.

Isplivali neugodni detalji za šefa Rebra: U obiteljskoj svađi pijan mahao pištoljem i prijetio da će se ubiti, odveden u Vrapče

"Dozvolite mi da kao ministar dočekam postupanje institucija, HLK i Agencija za zaštitu osobnih podataka. Kada donesu odluku, doći će do mene, pa ću u kontektstu svojih ingerencija odlučivati što i kako dalje", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ravnatelj KBC-a se oglasio priopćenjem

Ravnatelj Ćorušić se o cijeloj situaciji oglasio priopćenjem. "S obzirom da se javno spominje potencijalna povreda prava pacijenata sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata, ističem da nisam javno iznio nikakve relevantne okolnosti slučaja, a koji već nisu bili prethodno dostupni javnosti putem gore već navedenih medija, pri čemu naglašavam da navodi vezani za navedeni slučaj nisu predstavljali činjenično očitovanje o slučaju, već prvenstveno moj osobni i profesionalni sud na postavljeno pitanje", objavio je.

Oglasio se i Ćorušić: "Demantiram objavljeno te naglašavam da ću zaštitu svojih prava i interesa zatražiti sudskim putem"



Ćorušić ima 15 dana do očitovanja Komori. Hrvatska udruga bolničkih liječnika upozorila je na učestalo kršenje liječničke tajne .

"To nisu stvari koje bi se smjele događati, mi smo u više navrata apelirali da se kolege suzdrže od komentiranja i iznošenja podataka u javnosti u medijima, dok za to nemaju eksplicitnu dozovolu osobe o čijim se podacima radi", rekla je Ivana Šmit, predsjednica HUBOL-a.

U Komori upozoravaju da su se već bavili slučajevima kršenja liječnike tajne. "Mi kontinuirano upozoravamo na te odrebe našeg kodeksa. O eventualnim sankcijama ne odlučuje etičko povjerenstvo nego časni sud", dodala je Zibar. A časni sud, ovisno o težini disciplinskog djela, može izreći sankcije - najblaža je opomena, a najteža trajno oduzimanje licence.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr