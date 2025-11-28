Andrija Mikulić doveden na ispitivanje: "Trebalo bi biti objavljeno za što ga se točno tereti"

U USKOK-u su dovedeni osumnjičenici u aferi u koju je upleten i donedavni glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

"Nešto prije 15 sati prvi je na ispitivanje stigao Mikulićev kum Dragan Krasić i zadržao se unutra nešto manje od sat vremena. Ispitan je i Ivica Vugrinec, a na ispitivanje je doveden i Mikulić. Teško je za reći koliko će ispitivanja trajati", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"Neslužbeno se doznaje da se Mikulić našao na meti istražitelja dok je trajala afera s ilegalnim otpadom, a sumnjiči se da je uzimao mito i za poslove s kamenolomom. Riječ je o iznosima većim od 100.000 eura", dodala je.

Kada ispitivanja završe trebalo bi biti poznato koga i za što USKOK tereti, kao i hoće li tražiti da određivanje istražnog zatvora, zaključila je Perković.