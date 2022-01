Hrvatska je više puta pokazala koliko je ujedinjena kada se skuplja novac za liječenje teško bolesnih građana. Ovaj put našu pomoć treba 40-godišnji Andrija koji boluje od raka limfoma, a nema dovoljno novaca ni za lijek ni za troškove liječenja. Srećom, ne mora putovati u inozemstvo i terapiju može primiti u domovini.

Andrija Mandić iz Otoka treba pomoć! Naime, 40-godišnjak boluje od raka limfoma i potreban mu je lijek čija je cijena 85.000 eura. Radi se o lijeku Keytruda 25 mg/ml Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.,100mg/4ml. Inače, ovo je njegova treća njegova bitka protiv raka, a sve je počelo 2005. godine s prvom kemoterapijom i nastavilo se 2013. godine te 2020. godine.

"Taj lijek se daje u bolnici kao infuzija. Liječnik navodi da 50 posto više ubija stanice raka, a samo bolnica može taj lijek naručiti iz SAD-a. Nažalost, nije dostupan putem redovnog zdravstvenog osiguranja. Troškovi liječenja koštat će minimalno oko 15.000 eura", kaže za DNEVNIK.hr.

Lijek, naravno, ne može platiti u ratama. "Farmaceutska industrija nabija tolike cijene za lijekove, jednostavno pretjeruju. Jako su skupi."

"Natjeran sam"

Za DNEVNIK.hr je otkrio i kako ga je pomalo sram izaći na ulicu jer mora tražiti takvu vrstu pomoći. "Natjeran sam bio u ovakvoj situaciji to objaviti. Nikako nisam oduševljen što sam bio natjeran to učiniti. Malo me i sramota izaći u grad... Više puta smo vidjeli primjere kada je Hrvatska skupljala novac za oboljele građane", komentirao je Mandić.

Naime, on i njegova majka stanuju u ruševnoj kući, a nemaju ni kupaonicu. "Živim s majkom u vrlo lošim životnim uvjetima. Zaista u siromaštvu jer u kući nemamo ni kupaonicu. Kuća nije naša pa se ne mogu niti prijaviti za boravak na trenutnoj adresi, a postoji mogućnost da ću izgubiti i osnovno zdravstveno osiguranje ako me policija odjavi od ujaka s adrese na kojoj sam prijavljen. Idealno bi bilo posjedovati nešto - da imamo ljudske i osobne uvjete za život, ali ne mogu raditi i pružiti bilo što sebi i majci zbog moje vrlo ozbiljne bolesti", objasnio je.

Andrija Mandić iz Otoka treba pomoć za liječenje raka limfoma - 7 (Foto: Andrija Mandić)

Prihoda nemaju. "Kada sam krenuo na pretrage na Rebru prijatelji su mi skupili novac i uplatili na račun. Socijalna pomoć je vidjela da sam imao uplate na račun te su odmah ukinuli socijalnu pomoć - tako da uopće nemam prihoda", naveo je.

Srećom, osim donacija na internetskoj stranici, ljudi mu se javljaju i privatno. "Privatno su se ljudi javljali putem Facebooka. Bilo je i brojeva iz Njemačke, koji su se javili", rekao je.

Andriji možete pomoći donacijom na gogetfunding stranici ili uplatom na račun.

Andrija Mandić

Josipa Kozarca 14

32252/otok

IBAN: HR8624020063205271718

BIC (ESBCHR22)

Erste banka

+385995612478