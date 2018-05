Novinar Nove TV, Andrija Jarak govori o ključnim pitanjima i potezima Uskoka u slučaju afere Hotmail i slučaju Martine Dalić kao i o mogućem ishodu situacije.

Uskok provodi izvide, provjerava komunikaciju elektroničkom poštom, no ključno je pitanje je li u komunikaciji koja je nesporna Martina Dalić ušla u sukob interesa. Je li kao ministrica i potpredsjednica Vlade dala povjerljive informacije koje su se mogle zloupotrijebiti i iskoristiti za stjecanje imovinske koristi. Točnije, je li dala informacije o planiranim aktivnostima Vlade vezano uz ovaj slučaj.

Važna je i kronologija komunikacije i usporedba s onim što se kasnije događalo u aferi Agrokor. U toj komunikaciji ima puno zanimljivih podataka istražitelji će odlučiti je li to dovoljno za pokretanje istrage.

DORH je jučer službeno zaprimio dvije prijave od dvije političke stranke no odbacuju sumnje da će raditi pod političkim pritiskom. Jednako tako provjeravaju i zahtjev Martine Dalić da se istraži tko je medijima dostavio mailove, Dalić je to rekla medijima no doznajemo da nije podnijela službenu prijavu.

Iako je rano govoriti o ishodu, potencijalna kaznena djela u ovom slučaju su udruživanje radi izvršenja kaznenog djela s namjerom ostvarenja imovinske koristi. Dakle da se donese Zakon kroz koji će se to ostvariti. Na primjeni tog zakona članovi skupine Borg kasnije su zaradili na desetke milijuna kuna.

