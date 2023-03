Neće biti sastanka premijera Andreja Plenkovića s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem. U suprotnom, Vlada bi legitimirala Milanovićeve stavove i uvrede, poručio je Plenković u izjavi za medije nakon otvaranja Parka Anne Frank u Puli.

Dijaloga između dva brda i dalje nema, niti će ga biti. U tom smjeru idu i najnovije izjave premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića.

"Nisam ja tu radi društva i druženja, nego radi obaveza. I zadnji propalica te može udariti. On ima dužnost koju uporno i bezobrazno krši i još kaže da ja uporno radim protiv Vlade. Naša dužnost je da surađujemo. On je jučer rekao da on nama ne treba. Nama? Tko je to nama? Neka banda je to? Nema ničeg osobno. U nekim područjima jednostavno moramo surađivati. I to je područje nacionalne sigurnosti i kadrovske politike, gdje on na mene očajno i bezglavo huška jednog provincijskog propalicu'', kazao je, između ostalog, Milanović ranije danas u izjavi za medije nakon sudjelovanja na svečanosti 30. obljetnice osnutka Matice hrvatskih sindikata.



Nekoliko sati kasnije na njegove riječ osvrnuo se Plenković i opetovao da se neće sastati s Milanovićem. Podsjetio je pritom da je Milanović odbio održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost na dan kad je Rusija napala Ukrajinu.

"Ja službeno, pisano tražim sastanak Vijeća za nacionalno sigurnost i to se lakonski odbija. Ako je postojao ijedan trenutak u našem paralelnom mandatu kada smo se trebali sastati zbog sigurnosne ugroze, bio je taj trenutak. Ni pisma ni razglednice", kazao je Plenković.

Nakon toga je, kazao je, ''uslijedilo Milanovićevo potpuno soliranje i prorurski stavovi, bez ikakvih konzultacija s Vladom, koji su u potpunosti suprotni onome što radi Vlada i što je prirodna pozicija Hrvatske kao europske države, EU i NATO članice, zemlje koja nije ni neutralna i nesvrstana, koja pruža veliku potporu i solidarnost Ukrajini. Dakle, imamo dijametralno različita stajalište o temeljnim pitanjima''.

''Ni strani državnici se ne žele sastati s njim''

"Kada bi mi sada kao Vlada pristali s njime sjediti, to znači da bismo legitimirali u političkom smislu njegove stavove o tome da je HDZ banda, lopovska organizacija, da smo mi nacisti, da smo udbaši da smo, ne znam, gojenci, ovakvi, onakvi... Nema šanse da mi sjednemo s nekim tko to govori nama. A eventualna imenovanja i razrješenja za koja obojica trebamo dati potpis, supotpisat će se. Sve se to korespodencijom rješava", rekao je premijer.

"Suradnja u normalnim okvirima, s odgovornim osobama - da. U nenormalnim okvirima s političkim divljaštvom, nekulturom, divljačkom komunikacijom, napadanjem – ne dolazi u obzir", poručio je Plenković.

Dodao je da ni strani državnici ne žele komunicirati s Milanovićem pa se s njima iako su posjetili Hrvatsku nisu sastali španjolski premijer Pedro Sanchez, danska premijerka Mette Frederiksen, predsjednik kanadskog Senata George Furey, potpredsjednik Vlade Italije i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.

"Razumijete koju mu poruku šalju naši saveznici i partneri – i mi čujemo ovo što vi govorite godinu dana i vi niste naš sugovornik. Osvijestimo to. To su realnosti", zaključio je Plenković.

A kad je riječ o osvještavanju realnosti, s njom su se danas po tko zna koji put suočili roditelji njegovatelji, naime, vladajuća većina u Saboru je odbila prijedlog da im se omogući još šest mjeseci naknade nakon smrti djeteta.

O roditeljima njegovateljima: ''Ide se na cjelovito rješenje''

Plenković, koji je po tko zna koji put pobrojao sve što je napravila njegova Vlada, a što smatra uspjesima, istaknuo da su povećali naknade za roditelje njegovatelje s 2500 na 4000 kuna i da se ide na cjelovito rješenje.



Prozvao je oporbu tvrdeći da je prije nekoliko mjeseci bila protiv zakona kada su se dizale naknade: ''Mi nismo za licemjerno manipuliranje ljudskom nesrećom. Tu smo da pomognemo. Ako je ijedna Vlada dizala naknade i pokazala suosjećanje i skrb, pokazala je naša i pokazivat će i dalje''.