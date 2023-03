"Prije bih Vladi dao virus iz Wuhana nego novac. I virus bi bio sigurniji kod njih", poručio je predsjednik Zoran Milanović.

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanosti 30. obljetnice osnutka Matice hrvatskih sindikata, a nakon toga komentirao je aktualnosti.

Na pitanje jesu li uvrede između njega i premijera Plenkovića otišle predaleko, predsjednik je poručio:

"Nisam ja tu radi društva i druženja, nego radi obaveza. I zadnji propalica te može udariti. On ima dužnost koju uporno i bezobrazno krši i još kaže da ja uporno radim protiv Vlade. Naša dužnost je da surađujemo. On je jučer rekao da on nama ne treba. Nama? Tko je to nama? Neka banda je to? Nema ničeg osobno. U nekim područjima jednostavno moramo surađivati. I to je područje nacionalne sigurnosti i kadrovske politike, gdje on na mene očajno i bezglavo huška jednog provincijskog propalicu."

Komentirao je i optužbe da on ruši Vladu.

"Ajmo ovako. Izabran sam za predsjednika voljom hrvatskih ljudi. Prva stvar koju je imao reći je da će to biti tvrda kohabitacija. Iz vrha stranke čulo se da me trebao opozvati u petom mjesecu 2000. Pa nije to moja strina ili baba pokojna. Ja bih preko svega toga prešao jer je to u principu dio utakmice. Ali, vratimo se na onu još jednu glupu izmišljotinu, ustvari laž, da nijedan predsjednik to dosad nije radio. Bogami, nije se ohladila juha od izbora moje prethodnice, a ona je u pismu tražila moju ostavku kao premijera u veljači 2015. godine. Jesmo li to zaboravili, Plenkoviću? Ili smo tada uživali povlastice briselskog mandata koji ti je poklonila Jadranka Kosor? Da nije nje, ne bi postojao. Pozovi je na kavu", rekao je Milanović.

"Napije se ko metla, burgija po Slavoniji"

Ponovno se osvrnuo na uhićenog HDZ-ova župana Damira Dekanića.

"Imate frajera koji se napije ko metla, burgija po Slavoniji, vide ga ljudi, vozi službeni auto. Ako već moraš popiti, neka te netko vozi. Ti uzmeš službeni auto, porazbijaš pola šora i fabriciraš dokaze. To nije napravio komunalni redar, već župan i hoćete mi reći da HDZ to ne zna?" rekao je predsjednik.

Komentirao je i odluku Slovačke da pošalje borbene avione u Ukrajinu.

"Njihova odluka. Pitate me hipotetski, kad bismo mi imali avione, bi li ih trebalo slati? To bi ovisilo o stanju tih zrakoplova. Ja pretpostavljam da se čak ni ova Vlada ne bi odlučila za to. Ovi helikopteri koje su poslali Ukrajini, to je odluka Vlade, to vodi masovnom krvoproliću i produljenju rata i pogibelji, ali ti helikopteri su od strane naše vojske deklarirani kao neprspektivni", ocijenio je.

Dodao je da je hrvatski sustav takav da on kao predsjednik ne može donositi odluke o novčanim sredstvima po tom pitanju.

"Vlada je zaslužna za novac, ma dao bih im prije virus iz laboratorija u Wuhanu nego novac, i on bi bio sigurniji", rekao je Milanović.