Premijer Andrej Plenković je potvrdio da će Hrvatska primiti 12 djevojčica iz grčkog kampa za migrante koje je uništio požar.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade i HDZ-a, nije htio komentirati tridesetak prijava za ocjenu ustavnosti odluka Nacionalnog stožera, o kojima bi Ustavni sud mogao raspravljati u ponedjeljak.

"Dio onih koji žele minirati rad stožera, fragilizirati povjerenje i dovesti u pitanje odluke s vremenom je jasno identificirano. Svi znate odakle to dolazi i tko to radi. Stožer je od početka osnovala Vlada, nije neki stožer koji treba imati nekakav apolitičan karakter, koji treba biti nekakvo neovisno tijelo. Ljudi koji su tamo nominirani su od strane Vlade RH. Postoji niz ljudi koji su se obratili Ustavnom sudu, a ja ću pričekati da vidim što će ustavni suci reći pa ću komentirati nakon toga", rekao je Plenković.

Potvrdio je da će Hrvatska primiti 12 djevojčica nakon velikog požara koji je uništio kamp za migrante u Grčkoj. "Mislim da je to dobro, to je izraz solidarnosti i humanosti. Niz europskih zemalja će pomoći Grčkoj u ovakvoj situaciji i tim ljudima. Neće se ovdje nikome ništa loše dogoditi ako 12 djevojčica dođe u Hrvatskoj. Dapače, mislim da možemo biti ponosni na to", rekao je Plenković novinarima.

Najavio je i pripreme HDZ-a za predstojeće lokalne izbore koji će se održati iduće godine, rekavši da očekuje još bolji rezultat nego na prošlim izborima. "Idemo s velikim ambicijama na lokalne izbore i za županije i za gradove i općine, a posebno za velike gradove. Pripremit ćemo se s kvalitetnim kandidatima, napravit ćemo temeljite procjene", rekao je Plenković, ali o imenima nije htio govoriti.

"Ljudi puno špekuliraju, govore na kavama, šapću vama pa vi to objavljujete. Kad dođe vrijeme ja ću vam reći tko je kandidat", rekao je Plenković, dodajući da je i ime Vilija Beroša iscirkuliralo na isti način te da na stranačkim tijelima nije bilo rasprave o tome "tko je od tih i tih taj".

"Prvo ćemo napraviti sve što je potrebno interno da izaberemo kandidata koji može pobijediti i koji se želi baviti tom temom. Ne možemo svi biti sve. Ja sam jako dobar s našim članicama i članovima", rekao je Plenković.