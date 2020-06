Premijer Plenković u Klinici za infektivne bolesti sastao se s ravnateljicom Alemkom Markotić. Zahvalio je svima na obrani od epidemije, a komentirao je i aktulane događaje.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" gdje se sastao s predstavnicima uprave na čelu s ravnateljicom klinike dr. Alemkom Markotić. Obišao je i Centralni dijagnostički laboratorij klinike.

Alemka Markotić nakon sastanka pohvalila se kako je Klinika dobila na korištenje vrijedan aparat koji u danu može obraditi 1500 uzoraka. Osim na COVID-19, testira i na hepatitis ili HIV.

"Sad je na nekoliko aparata radilo 25 ljudi u raznim smjenama. Sad ih je dovoljno dvoje ili troje. Velika je to stvar za eventualni drugi val ako se pojavi, ali i za turističku sezonu", rekla je Markotić.

Pohvalila se kako su imali jako dobru situaciju sa zdravstvenim djelatnicima - samo ih je dvoje imalo simptome i to blage. Naglasila je i kako su otkriveni zahvaljujući strogom režimu testiranja. Govorila je i kako ni jedan zdravstveni radnik ni u jednom trenutku nije ostao bez zaštitne opreme.

Smatra da i da je trenutna situacija u Klinici dobra.

"Na liječenju imamo dva bolesnika. Radi se o bračnom paru. Po protokolu testiramo sve sumnjive slučajeve. U Kliniku nam dolazi oko 300 uzoraka dnevno, a tu su još i HZJZ i Nastavni zavod za javno zdravstvo", rekla je Markotić i izrazila nadu da će i dalje nastaviti uspješno pripetavanje s koronavirusom.

Plenković: "Hvala svima koji su nas obranili od epidemije"

Premijer Plenković rekao je da je epidemiološka situacija u zemlji dobra i pohvalio je sve koji su obranili zemlju od pandemije. Komentirao je i druge teme pa su ga novinari pitali i bi li se mogao vidjeti u ulozi ministra vanjskih poslova, gdje ga u svojoj vladi vidi Miroslav Škoro, kako je rekao u velikom intervjuu za Dnevnik Nove TV.

"Mislim da sam svoj obol što se tiče vanjskih poslova dao, ali ima mjesta i za ministarstvo sreće", rekao je Plenković i dodao da ne bi baš on bio na čelu tog ministarstva.

Rekao je i da je Vlada stala iza privatnog sektora, da drava uspješno kontrolira epidemiju te da će Vlada najugroženije sektore, poput prometa i organizacije kulturnih i zabavnih događaja i dalje pomagati,

Komentirao je i sramotni transparent i grafite koji su preko vikenda osvanuli u Zagrebu.

"Mi to osuđujemo, no trebalo se zapitati i je li slučajno to orkestrirano tri i pol tjedana prije izbora. Netko to radi za nečiji račun. To nije organski poriv tih mladih ljudi. Ne vidim zašto bi ti mladi ljudi radili stavri koje su nedopustive, ružne, sramotne. Treba se utvrditi zašto su mladi ljudi to napravili", rekao je Plenković.

Na pitanje je li tu djelomično kriv i kućni odgoj, rekao je: "Tu kućnog odgoja nema. To je jasno kao dan".

Osvrnuo se i na ministra Vilija Beroša koji je kazao kako je za dijete bez roditeljske skrbi bolje da bude u domu za djecu nego sa istospolnim parom.

"Mislim da proces deinstitucionalizacije uvijek treba podržavati. Ne mislim da je Beroš homofoban, ono što je rekao nije najspretnije", rekao je.

Komentirao je i nedonošenje Zakona o obnovi Zagreba. Kaže da je na njega u javnoj raspravi stigla 201 primjedba te da se one trebaju temeljito analizirati. Situaciju komplicira i činjenica što je stradao i sam centar grada gdje se nalaze mnoge institucije i razna kulturna i zaštićena dobra.