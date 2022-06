Premijer Andrej Plenković okupio je ministre i ministrice na redovitoj sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.

U Split koji pred izbore za novo vodstvo grada potresa seks-skandal premijer Andrej Plenković će otputovati na svečanost obilježavanja Dana Sveučilišta.



No, prije toga održava se redovna sjednica Vlade, dan ranije s obzirom na to da je u četvrtak blagdan Tijelova.



U uvodnom govoru na početku sjednice Plenković je podsjetio da je prošli tjedan uz ministre Marija Banožića i Tome Medveda bio u Divuljama na važnoj vježbi koja je pokazala spremnost Hrvatske za vatrogasnu sezonu.



''Nadamo se da će biti manje požara s obzirom na kišne dane, u ovoj godini je već bilo više požara'', podsjetio je, kao i da je održana konferencija Savjeta mladih čiju je važnost istaknuo.



''Izrazito mi je drago da smo po izvješću Svjetskog centra za konkurentnost koje je danas objavljeno izrazito napredovali, puno više nego neke druge države što mislim da je jako dobar signal i potvrda razvoja devet godina nakon članstva u Europskoj uniji i nakon niza iskoraka koje smo napravili na putu u eurozonu'', kazao je komentirajući izvješće prema kojem je Hrvatska skočila za 13 mjesta na svjetskoj ljestvici konkurentnosti.



Osvrnuo se i na BiH s obzirom na sastanak u Bruxellesu te poručio: ''Pomoći ćemo sve aktivnosti, zalagati se za ravnopravnost Hrvata, kao što smo to i do sada činili godinama, stavili smo tu temu u sam vrh agende''.



Na dnevnom redu Vlade je, između ostalog, isplata sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država te odluka o isplati namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači županije.



U oba slučaja radi se o podmirivanju dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.