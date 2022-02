Konstatirano je jedinstveno stajalište parlamentarne većine i oporbe o podršci Ukrajini te osudi ruske invazije i agresije, objavio je premijer Andrej Plenković nakon sastanaka u Banskim dvorima uoči izvanredne sjednica Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK).

Premijer Andrej Plenković održao je sastanak parlamentarne većine, a potom i sastanak s parlamentarnom oporbom, i to kako bi ih sve informirao o mjerama Vlade za pomoć Ukrajini, o repatrijaciji hrvatskih državljana, provedbi restriktivnih mjera protiv Rusije, kao i o zbrinjavanju ukrajinskih izbjeglica.



Konstatirano je jedinstveno stajalište parlamentarne većine i oporbe o podršci Ukrajini te osudi ruske invazije i agresije, objavio je Plenković nakon sastanaka, a uoči izvaredne sjednice Vlade vezano uz situaciju u Ukrajini.

Vlada dobila potporu za sankcije Rusiji i slanje pomoći Ukrajini

''Parlamentarnoj većini predstavili smo mjere pomoći Ukrajini te plan prihvata izbjeglica i provedbe restriktivnih mjera, a razgovarali smo i o situaciji s opskrbom energenata i važnosti LNG terminala za energetsku sigurnost Hrvatske'', objavio je premijer nakon prvog sastanka i opetovao da je Hrvatska solidarna s Ukrajinom.

Koalicijski partneri na sastanku u Banskim dvorima dali su potporu Vladi u vezi sankcija Rusiji i slanja pomoći Ukrajini, kazao je predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj u izjavi za medije nakon sastanka: "Premijer je koalicijske partnere izvijestio o planovima Vlade vezao za sankcije prema Rusiji i dobio je njihovu potporu”.

Čuraj je kazao da će slanje pomoći Ukrajini, humanitarne i druge vrste, biti tema zatvorenog dijela sjednice Vlade pa nije otkrio što će točno Hrvatska slati u Ukrajinu, već je samo kazao: ''Poslat ćemo sve što su oni tražili, a što je u našoj mogućnosti da možemo poslati vodeći računa o sposobnosti vlastitih oružanih snaga''.

Čuraj: Ne očekuju se poremećaji u poslovanju Fortenova grupe

Što se tiče situacije sa Sberbankom, ona je apsolutno stabilna i likvidna, a za građane je najbitnije da su njihovi depoziti osigurani, istaknu je Čuraj.

Povlačenjem depozita došlo je do udara na likvidnost pa je uveden dvodnevni moratorij, a Čuraj, inače i državni tajnik u Ministarstvu financija, podsjetio je da ''Sberbank ima oko 2,3 posto udjela na hrvatskom tržištu što je oko 11 milijardi kuna aktive: ''Mislimo da tu u dogovoru s Jedinstvenim financijskim odborom postoji mogućnost provedbe sanacije kako bi posljedice bile što manje''.



Čuraj je izrazio uvjerenje da će Europska komisija (EK) prihvatiti prijedlog sanacije, a potvdio je da se na sastanku razgovaralo i o Fortenova grupi. Čuraj je rekao da ''njezino poslovanje nije toliko izloženo'' i podsjetio da ''ruske banke nisu većinski vlasnici pa se ne očekuje poremećaje u poslovanju niti likvidnosti''.



''Izvoznici će pretrpjeti određene štete zbog sankcija Rusiji, no hrvatski robni izvoz u Rusiju - kad se makne plin iznosi oko dva posto ukupnog robnog izvoza'', podsjetio je također Čuraj, kao i da je riječ o izvanrednoj situaciji: ''Ne možemo imati figu u džepu, govoriti jedno, a raditi drugo. Nije business as usual, ovo su izvanredne mjere i to ćemo, nažalost, svi osjetiti''.

Kazao je i da je u planu osnivanje međuresornog povjerenstva za prihvat izbjeglica, a istaknuo je da on predložio pomoć obiteljima koji će prihvatiti te ljude u vidu socijalne naknade po svakom članu.

Čuraj, kojega se spominjalo kao nesuđenog nasljednika HDZ-ova bivšeg ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Darka Horvata, koji se nalazi u Remetincu, kazao je da na sastanku nije bilo govora o novom ministru, na tu će temu tijekom ovoga tjedna biti održan još jedan koalicijski sastanak.



''Konstatirano je jedinstveno stajalište parlamentarne većine i oporbe o podršci Ukrajini te osudi ruske invazije i agresije'', objavio je Plenković nakon sastanka s parlamentarnom oporbom.

Plenković je dan ranije najavio da će na izvanrednoj sjednici Vlade donijeti paket mjera vezanih uz situaciju u Ukrajini, a najavio je i mogućnost slanja oružja Ukrajini.



