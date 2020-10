Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a dao je izjavu medijima te komentirao aktualna zbivanja na političkoj sceni.

Andrej Plenković, šef HDZ-a, obratio se medijima nakon sjednice Predsjedništva te kazao kako su donijeli odluku o nastavku unutarstranačkih izbora, a razgovarali su i o sjednici Sabora, kao i daljnjim aktivnostima Vlade.

"Jutros smo vidjeli da je oporba dala prijedlog koji odudara od dosadašnje prakse rada istražnih povjerenstava, koja su obično posvećena jednoj konkretnoj temi. Ovdje kao da se radi neka radna skupina - po meni daleko preširoko.

Oporba bi sada pokretala inicijative kao da naša pravosudna tijela - DORH, USKOK i policija - ne rade. A sve to vrijeme oni rade zakonito. Imamo iščuđavanje brojnih aktera zbog toga što oni rade zakonito", rekao je Plenković.

Na pitanje smatra li da je Zoran Milanović pokroviteljem te ideje, rekao je kako bismo, da je on izgovorio deset posto onoga što je kazao Milanović, imali revoluciju. "Lukašenko bi bio mala beba."

Komentirao je i optužbe da je nacionalna sigurnost bila ugrožena imenovanjem šefa Janafa. "Radi se o tome je li netko nekome pogodovao." Rekao je kako se njegova vlada bavi upravljanjem državom, a ne komentiranjem rada DORH-a, USKOK-a i policije.

Dodaje i kako bi bilo dobro da DORH javnosti predstavi edukativnu konferenciju.

"DORH bi javnosti pedagoški trebao objasniti što je kazneni postupak. Ne mogu govoriti o konkretnom prijedlogu. Jedna informativna pressica da se objasni što DORH, USKOK i policija rade bila bi blagotvorna i za razumijevanje procesa i u političkoj areni", poručio je premijer.

Nabveo je i da je vladajuća većina stabilna i čvrsta, "kao što su i izborni rezultati".

Dotaknuo se i Josipa Đakića, koji je u bolnici zbog koronavirusa, te rekao da je on svojevoljno htio dati mandat na mirovanje, ali u ovom trenutku nema potrebe za tim. Što se tiče Mate Čička, "on ima zadaću da javnosti odgovori na svako pitanje koje mu se postavi, to je jasan naputak".