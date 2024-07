Plenković: "Postigli smo dogovor s Milanovićem"

"U komunikaciji s Uredom predsjednika riješili smo pitanje SOA-e", rekao je premijer Andrej Plenković u izjavi za medije nakon što je sudjelovao na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja dana Hrvatske obrtničke komore (HOK).



"Daniel Markić je nakon međunarodnog natječaja odabran da postane direktor Inteligence centra za Europsku uniju i dužnost bi trebao preuzeti od rujna. Dogovor je da mu se mandat produlji još dva mjeseca, a da Hrvoja Omrčanina, koji je trenutno u SOA-i, imenujemo za zamjenika i nakon toga ćemo se vratiti na tu temu”, kazao je Plenković.

"Hrvatska ne pregovara s kriminalcima"

Upitan o hakerskom napadu na KBC-u Zagreb i otkupnini koju hakeri traže, rekao je: "Nema šanse da državne institucije budu ucijenjene na bilo koji način, sve službe analiziraju situaciju. Koliko mi je poznato, sve funkcionira normalno, sve baze podataka su u ovom trenutku dostupne liječnicima."



"Jesu li oni uspjeli uzeti neke podatke pa ih objaviti, to je neetički, ako to naprave, neće ništa dobiti od Hrvatske, Hrvatska ne prihvaća ucjene kriminalaca. Ne pregovaramo s nekime tko krade podatke”, poručio je Plenković.

Još se ne zna je li došlo do curenja podataka o pacijentima u hakerskom napadu na KBC Zagreb, izjavio je ranije ministar zdravstva Vili Beroš, otkrivši da su kriminalci tražili novac, ali da se s njima o tome neće pregovarati.

Govoreći o kibernetičkom napadu na KBC Zagreb, za što je odgovornost preuzela ruska hakerska grupa, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije htio otkriti previše informacija do kojih su došle službe, a kazao je kako on ne zna da se traži otkupnina za ukradene podatke iz bolnice.

Plenković je u govoru na svečanosti u HOK-u pozvao na umjerenost u određivanju cijena usluga, zbog mogućnosti da te cijene ožive inflaciju kao što je bilo u lanjskom kolovozu, a nastavak pada inflacije u lipnju ocijenio je pokazateljem uspješnosti Vladinih mjera za koje smatra da su preokrenule inflacijski trend.



Najavio je novi zakon o obrtu da bi se osuvremenilo zakonski okvir i pronašla najbolja rješenja, a u izjavi za medije je komentirao i najnovije podatke o inflaciji koja je u lipnju iznosila 2,4 posto.

"Stopa inflacije se ponovno smanjila, ovo je uz jednu malu iznimku 19 mjesec za redom da se smanjuje. Smatramo da smo našom politikom limitiranja određenih cijena i svim mjerama uspjeli okrenuti trendove, želimo da se trend smanjenja stope inflacije nastavi i dalje", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na nevrijeme u Bošnjacima i drugim mjestima: "Idemo uobičajenom procedurom da lokalne vlasti naprave uvid u procjenu štete, a Vlada nakon toga pomogne, kao i lani. Žao mi je ljudi koji su nastradali, od 1000 krovova u Bošnjacima je 900 oštećenih.”

Komentirao je i Rezoluciju o Jasenovcu te istaknuo da je dovela do podjela u unutarnjem političkom korpusu Crne Gore: "To je loš i nepotreban potez, osobito jer je Hrvatska bila vrlo konstruktivna u rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja, a ovaj potez prema nama šalje signal - a to je pitanje povjerenja i namjere."