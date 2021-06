Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a koja je održana putem videolinka izjavu je dao predsjednik stranke Andrej Plenković.

Andrej Plenković je nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a rekao da nema nikakvog prepucavanja između predsjednika Zorana Milanovića i njega, a potom ipak nastavio niz.

''Nema prepucavanja, ponavljam. To je medijska teza koja se namjerno forsira. Netko radi po zakonu, a netko protiv. On radi protiv zakona'', istaknuo je Plenković te dodao da predsjednik, kako kaže, vršienorman pritisak na Vrhovni sud.

''Napadanje HDZ-a kao predsjednik, on ni u primisli ne bi smio raditi. Trebao bi biti neutralan na političke stranke, a on to naravno ne radi. Jedino što radi je da vrši pritisak na Vrhovne suce i to treba jasno reći. To je nedopustivo i za svaku osudu'', rekao je premijer i nastavio s oštrim izjavama.

''Javnost treba znati - krši zakon. Ne poštuje Ustavni sud i radi pritisak na sud, generira mržnju i laži prema HDZ-u. Neće mu to proći'', istaknuo je Plenković.

Na novinarski upit hoće li biti lako doneseno i prihvaćeno u Saboru ukoliko Milanović ispoštuje zakon i predloži nekoga tko se prijavi na javni poziv, Plenković je rekao da ne zna. ''Mi ćemo bdjeti nad tim da to bude zakonita procedura, kao što ova zadnja nije bila. Ako je zakonito - to je pozitivno'', rekao je premijer.

Osvrnuo se i na SDP

U utorak predviđen Plenkovićev odlazak u Petrinju, isto kada SDP pokreće novu interpelanciju zbog propusta obnove nakon potresa. ''SDP je na 13 posto, moraju nešto glumiti da rade'', rekao je premijer.

Smatra li da obnova kasni, premijer ističe - ''osigurali smo velike izvore sredstava'', te da je, kako kaže, na svim akterima da se proces ubrza. ''Ministar Horvat nas redovno izvješćuje'', kazao je premijer.

Kaos sa obnovom Zagreba - u sanaciju zgrade uložili 200.000 kuna, a do povrata novca ne mogu mjesecima: "Nema šanse da se dobiju na telefon"

Milanović o izboru šefa Vrhovnog suda: "U politici je potrebna inteligencija viša od temperature sobe. HDZ će sam izabrati nekog tko će tamo onda biti klozet frau"

Što se tiče rejtinga popularnosti političara, u kojem je Tomislav Tomašević prvi, a Plenkoviću popularnost pada, premijer je kazao da je Tomašević na tom mjestu jer ima, kako kaže - medijski support. ''Zadnjih 20 godina nitko nije imao takav medijski support u Hrvatskoj'', rekao je premijer i dodao da je Tomaševiću to poticaj. ''Neka mu bude, ima zadaću i povjerenje. Neka radi'', poručio je premijer.

Za kraj je Plenković kazao kako su na sastanku jednoglasno svi uz Vatrene. ''Mi se nadamo pobjedi'', optimistično je rekao.