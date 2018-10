Premijer Andrej Plenković istaknuo je da će na sastanku Europskog vijeća danas europske šefove država podsjetiti na situaciju u BiH, odnosno položaj Hrvata u toj zemlji.

Prije sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu premijer Andrej Plenković dao je izjavu novinarima u kojoj je ponovio da će, nakon što je to učinio u EPP-u, podsjetiti danas i kolege, šefove država članica EU-a na položaj Hrvata u BiH.

''Spomenuo sam na EPP-u situaciju općih izbora u BiH, a danas ću s Donaldom Tuskom, predsjednikom Europskog vijeća, to napraviti i ovdje. Mislim da je važno da senzibiliziramo šefove vlada na tu temu. Za mnoge ta tema nije u fokusu, to znamo svi jako dobro. Ako pogledate koliko vremena posvećujemo, pitanju Sjeverne Irske, onda je u redu da čelnici EU-a vode računa o tome što se događa u hrvatskom susjedstvu'', rekao je Plenković.

Na pitanje kakvu reakciju očekuje, kaže da očekuje ''razumijevanje i veću osjetljivost na pronalaženje rješenja za problem koji se trebao naći, a to je dogovor o izbornom zakonu koji bi spriječio ovakve scenarije kakve imamo danas''.

Plenković o Brexitu: ''Što se tiče ponude od strane Unije, ona je vrlo velikodušna''

Premijer se osvrnuo i na jučerašnji summit o Brexitu. Naime, približava se rok izlaska Velike Britanije iz Europske unije. ''Nema šanse da rok bude produljen. On je sigurno 29. ožujka. Paralelno se radi i na soluciji da nema dogovora, tzv. cliff-edge scenarij, gdje u 00:01 sati 30. ožujka Ujedinjeno Kraljevstvo postaje treća država. To je najgori mogući scenarij. Puno je bolje to regulirati na cjeloviti način, ispregovarati. Može se vidjeti tranzicijske periode kako eventualno nešto što se u ovom trenutku nije uspjelo dogoditi, dogovori kroz sljedećih godinu dana'', rekao je Plenković.

''Mislim da je ponuda koja je na stolu jako dobra za Ujedinjeno Kraljevstvo. Više se radi o tome što oni u ovom trenutku mogu prihvatiti, s obzirom na unutarnju politiku situaciju. Što se tiče ponude od strane Unije, ona je vrlo velikodušna'', rekao je Plenković.