U Bruxellesu je u tijeku radna večera čelnika zemalja Europske unije. Glavna tema je Brexit. Pregovori o odlasku Velike Britanije su u slijepoj ulici. Sporazum o izlasku trebao je biti finaliziran u studenom, no sve je izglednije da se to neće dogoditi. Stoga se ovaj summit smatra trenutkom istine.

Brexit se pretvorio u jedan neočekivano težak proces i dogovor koji će se u srijedu navečer postići, bit će dogovor da će se i dalje nastaviti dogovarati i naći neko zajedničko rješenje. Brexit je u slijepoj ulici, a to je rekal i sam britanska premijerka Theresa May ne tako davno, jer ne može ni naprijed, ni natrag. May napraosto ima crvenu liniju ispod koje ne može proći.

Brexit ne smije biti previše mekan, ni previše tvrd. Može biti i bez sporazuma, što bi zapravo bilo najprihvatljivije za sve zaraćene frakcije unutar britanske konzervativne stranke, ali ga ne može prihvatiti Europska unija.

Britanija bi iz EU izašla najradije jednim nazovimo to tako, provedljivim priopćenjem. EU želi konkretan sporazum o napuštanju Velike Britanije iz EU i koji će regulirati barem osnovna pitanja, a to su novac, granice i ljudska prava.

Prijedlog Therese May o slobodnoj trgovinskoj zoni samo za proizvode koji se odnose na EU je nedavno odbijen u Velikoj Britaniji. Tek 11 posto Britanaca smatra da je taj prijedlog dobar. Sve što se tamo predlaže se uglavnom i odbija, tako da zasad nema provodljivih rješenja za problem granice između Sjeverne Irske i Irske, kao i trgovine.

Sve se zapravo lomi oko granice Sjeverne Irske i Irske. Ta bi granica trebala biti mekana, jer tako propisuje sporazum velikog petka, koji osim što je stvorio trajno primirje na tlo Sjeverne Irske, regulirao je pitanje granice i za to je EU jako zainteresirana.

Vrijeme curi i bez obzira na sve, 29. ožujka 2019. godine, Ujedinjeno Kraljevstvo više neće biti članicom EU. Dotad obje strane čeka velik posao i da se napiše taj sporazum i pronađe neko zajedničko rješenje, ali i ratifikacija hrpe dokumenata, za što je preostalo jako malo vremena.

