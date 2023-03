Premijer Andrej Plenković odbacio je u četvrtak špekulacije da je pojavljivanje bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju znak da se razgovara o njezinoj mogućoj kandidaturi na predsjedničkim izborima.

Kolinda Grabar-Kitarović sjedila je pored Andreja Plenkovića u prvom redu skupa koji je održan u zagrebačkom Westinu, no on je na pitanje novinara ustvrdio kako su oni više puta sjedili jedno pred drugoga, a razlog njezine prisutnosti današnjem događaju jest to što je u svom mandatu pokrenula Inicijativu triju mora i surađuje s međunarodnim organizacijama.

Upitan znači li njezina pojava na skupu to da su počeli razgovore o mogućnosti da ponovno bude HDZ-ova predsjednička kandidatkinja, kazao je: "Nema drugih konotacija osim današnje konferencije. Nismo ništa šaputali na tu temu."

U posljednje vrijeme mediji nagađaju da bi se Grabar-Kitarović ponovo mogla kandidirati za predsjednicu Republike, što ona dosad nije komentirala. U prilog toj tezi ide i njezino često pojavljivanje na javnim događajima te sve veća popularnost koju uživa na društvenim mrežama.