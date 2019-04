Premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković pitanja na aktualcu ocijenio je uobičajenima i ne osobito kreativnima, a još se jednom šturo osvrnuo na slučaj Milijana Brkića. Demantirao je da ga na sjednici užeg Predsjedništva nitko ništa nije pitao.

''Pa tak, puno vrijeđanja, bacanja blata, ali OK, naučili smo na to. Ljudi vide razlike i vide tko je tko'', ocijenio je predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković nakon saborskog aktualnog prijepodneva na kojem nije bilo nijednog pitanja vezanog za Milijana Brkića. ''Neka oni koji postavljaju pitanja to analiziraju'', odgovorio je na pitanje iznenađuje li ga što nitko nije pitao za drugog čovjeka vladajuće stranke protiv kojeg je podignuta kaznena prijava zbog špijuniranja bivše supruge.

Nakon sjednice užeg Predsjedništva HDZ-a doznalo se da, nakon Brkićeva izlaganja, nije bilo nikakve polemike i da ga nitko ništa nije pitao, no Plenković je to odbacio.

''Niste dobro informirani, izvori vam nisu pretjerano pouzdani. Ja sam temeljito komentirao njegov nastup i zaključili smo da se priča treba rasvijetliti do kraja. Tijela trebaju raditi svoj posao zakonito i neovisno'', ponovio je jedino što o slučaju Brkić govore HDZ-ovci.

Premijer Plenković rekao je da je logično što je Sud odgodio odluku o stečaju brodogradilišta jer se čeka dolazak kineske delegacije koja je zadnja slamka spasa. Podsjetio je da su isplatili 3,2 milijarde kuna jamstava za Uljanik za brodove koji nisu izgrađeni i da nam je suficit mogao biti 4 milijarde kuna da se to nije činilo. Odbacio je primjedbe da se odugovlači sa stečajem škvera kako se uoči izbora za Europski parlament ne bi njega nazivalo grobarom hrvatske brodogradnje. ''Zašto me to niste lani pitali kad smo dali jamstva, koji su tad bili izbori?'' zapitao je.