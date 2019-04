Na Trgovačkom sudu u Pazinu u srijedu je odgođeno ročište u sklopu prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka u Uljanik Brodogradilištu, a novo je zakazano za 13. svibnja.

Odlukom Trgovačkog suda u Pazinu još je jednom odgođen stečaj brodogradilišta Uljanik. Sud je stečaj odgodio do 13. svibnja u 9 sati, no ako dotad ne dođe do deblokade računa, daljnja odgoda više neće biti moguća.

S današnjim danom, račun Uljanika je u blokadi već 212 dana, a ukupan dug brodogradilišta iznosi 150.835.612,73 kune.

Odlukom suda bile su zadovoljne obje zainteresirane strane na ročištu.