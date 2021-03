Na zagrebačkom Mirogoju pokopan je najdugovječniji zagrebači gradonačelnik. Uz obitelj i prijatelje - tisuće ljudi došle su mu odati počast. Od četvrtka kreće nova kampanja, a što možemo očekivati, u Dnevniku Nove TV analizirao je Mislav Bago.

Od Milana Bandića oprostile su se i tisuće građana, ljudi kojima je pomagao, politički rivali, brojne osobe iz javnog života. Njegovim odlaskom političke karte u Zagrebu ponovno se miješaju pa je popodne iz Domovinskog pokreta pušten glas - u utrku za metropolu ide i Miroslav Škoro.

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago je rekao da je otišla jedinstvena politička figura.

"Takva osoba se rađa, to se ne može naučiti u školama. Osim toga, sam Milan Bandić je rekao da se njegov fenomen treba proučavati na zapadnim sveučilištima. On je mogao biti populist, bio je antifašist, družio se s HOS-ovcima. To je čovjek koji se u jednom danu sastao i s beskućnicima i s predsjednikom Putinom i u tome je dobro plesao", kazao je Bago.

"Čak su mu i protivnici zavidjeli na njegovu stilu i načinu komunikacije. Ja se sjećam njega 2000. kad je kretao u utrku i kad je rekao - 's koliko se ruku rukuješ, toliko ćeš glasova dobiti'. Taj njegov istančani socijalni instikt, to nitko nije imao. Možda predsjednik Stipe Mesić, djelomice, ali Milan Bandić u tome je bio jedinstven", dodao je Bago.

"Gledali smo ga kako u dvadeset godina svoje neistomišljenike prebacuje u svoj tabor. Neki će kritičari reći - kupio ih je, ali onda to govori o tim osobama, a ne o Milanu Bandiću. On je imao šarenu skupinu ljudi oko sebe okupljenu - ljevicu i desnicu. Fascinantno, taj njegov stil neće dugo moći netko kopirati, a ne biti Milan Bandić", smatra Bago.

Počinje nova kampanja

Od četvrtka praktički počinje nova kampanja - sada počinje i lov na Bandićeve birače, a to nije mala brojka, njih 100.000.

"Pitanje je hoće li svi ti birači izaći na izbore jer ne vide svoju osobu, svojeg oca, svojeg čovjeka koji je rješavao njihove probleme. Dva su faktora izuzetno zanimljiva i važna. Miroslav Škoro ulaskom u utrku za gradonačelnika Zagreba zasigurno će poremetiti sve od centra na desnici. Tu će napraviti veliku pomutnju", rekao je Bago.

"U Škorinom stožeru smatraju kako on ima velike šanse na predsjedničkim izborima jer je sedamdesetak posto Bandićevih birača glasalo za njega. Ali Škoro zaboravlja - predsjednički izbori su jedno, parlamentarni drugo, a lokalni treće. Milan Bandić nikad nije uspijevao na nacionalnim izborima, ali je pobjeđivao u Zagrebu", kazao je Bago.

"Drugi je Možemo! koji je u percepciji običnih ljudi - stranka koja je nastala na protivljenju Bandiću i Bandićevoj politici. Hoće li oni uspjeti svoje birače uvjeriti, zadržati za sebe i reći - 'ok, nema Bandića, idemo mi na Zagreb' ili će dio lijevih birača tradicionalno se vratiti SDP-u. Dio ljevice uvijek je smatrao da ih je SDP iznevjerio i Možemo! su na zadnjim parlamentarnim izborima su vidjeli kao pravu alternativu", smatra Bago.

Pogreb bez predstavnika SDP-a

Među tisućama ljudi koji su danas bili na sprovodu nije bilo predstavnika najveće oporbene stranke.

"SDP duguje Milanu Bandiću nešto. SDP je, dok je Bandić bio u njemu, imao Zagreb kao svoju utvrdu. SDP ne bi nikad pobijedio 2011. da nije bio toliko jak u Zagrebu. Oni su ocijenili da bi to njih kontaminiralo. Mislim da je sprovod neki civilizacijski iskorak. Nije bilo predsjednika i to je očekivano, s obzirom na njihovu mržnju i bilo bi licemjerno da se on danas pojavio s obzirom da su, u konačnici bili na sudovima", rekao je Bago.

"Zanimljivo, nismo vidjeli bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja je bila s Milanom Bandićem u dobrim odnosima, slavili su rođendan. Ovih dana će se još pričati o tome tko je, a tko nije bio i što se iz toga može iščitati. Otišla je jedinstvena figura s političke scene koju zasigurno teško da će itko moći zamijeniti", zaključio je Bago.

