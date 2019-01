O fenomenu Bandića, ali i položaju svoje stranke u vladajućoj koaliciji te hrvatsko-srpskim odnosima Mislav Bago razgovarao je za Dnevnik Nove TV s čelnikom SDSS-a Miloradom Pupovcem.

U jeku trenutnih afera, Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a je rekao kako su stalni i česti prelasci zastupnika iz jedne stranke u drugu neobična pojava te da izazivaju zabrinutost.

"To nije dobro za percepciju javnosti i povjerenje građana u Sabor, u političke stranke, u narodno predstavništvo. Mislim da bismo svi trebali imati izraženiju svijest da to narušava naš ukupni kredibilitet", rekao je Pupovac o cijeloj aferi.

Naglasio je kako smatra da trenutno vladajuća koalicija nema potrebe za stalnim povećanjem svog broja, te da "novopridošlice" članovi SDSS-a gledaju kao kolege, ali ne i kao partnere.

"To da je cijeli Sabor i da su sve političke stranke koje su u Saboru na ovaj ili onaj način pogođene time i da se narušava njihov kredibilitet, a to znači i svakog od nas, to je istina", pojasnio je svoj stav Pupovac.

Želi li Milan bandić postati "gradonačelnik Hrvatske" pa to radi na ovaj način, mogućnost je koju je Pupovac okarakterizirao vjerojatnom.

"Ne bi me iznenadilo da on ima ambicije veće od ovih. On je jedan od ljudi u Hrvatskoj koji ima najduži staž, koji ima najizraženiji politički refleks i koji ima najsnažniji politički nagon, prema tome ne bi me to začudilo", rekao je Pupovac na mogućnost da Milan Bandić pretendira na mjesto predsjednika države.

Odnosi Hrvatske i Srbije "pod ručnom"

Odnos Hrvata i Srba kompleksno je pitanje, no na pitanje tko je učinio više da poboljšanje tih odnosa, predsjednik Ivo Josipović ili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović , nije dao direktan odgovor.

"Predsjednik Josipović je otvorio stranicu u hrvatsko-srpskim odnosima u prvom dijelu svog mandata snažno, hrabro, možda i prehrabo. Onda smo nakon promjena vlasti u Srbiji stali. Sad smo vise manje pod ručnom i sretni smo ako nema prepucavanja", zaključio je Pupovac.

Na pitanje o svom odnosu s predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, Milorad Pupovac rekao je kako on nije Vučićeva kućna pudlica te da će "klub zastupnika SDSS-a postupati onako kako im nalaže njihova politička orijentacija te će i dalje voditi svoju politiku."

Smatra i kako su prosvjedi u Vukovaru izmanipulirani od strane regionalnih i lokalnih vlasti, uz pređenu nacionalnu podršku.

"Mi razumijemo i poštujemo ljude koje vode emocije, žrtve, no isto tako prepoznajemo ljude koji te emocije manipuliraju", kratko je rekao Pupovac.

Također se dotaknuo i afere s avionima F16 te propasti dogovora oko prodaje istih, te rekao kako su svi u Vladi trebali to znati, no da im informacije nisu prenijete.

"To je neugodno iskustvo koje se nije smjelo dogoditi", rekao je završno Pupovac.

