Premijerov govor o stanju nacije analizirao je Mislav Bago.

U jednosatnom obraćanju premijer Andrej Plenković ipak nije mogao zaobići posljednje afere SMS i elitne prostitucije, a Mislav Bago napominje kako je zanimljivo što je premijer dva puta apostrofirao upravo stanje u pravosuđu i želju vlasti da se sve afere istraže do kraja.

"Normalno je da se građani pitaju koji su interesi Plenkovića da se baš na ovom slučaju sve propita do kraja. Naravno da se sve mora rasvijetliti, no, moramo se pitati da li premijer Plenković koristi represivni aparat da se obračuna s Milijanom Brkićem. Ako je to tako onda to neće doprinijeti vjerovanju građana da imamo neovisne pravosudne institucije, nego ćemo imati represivni aparat koji će koristiti u obračunu, u ovom slučaju HDZ-a".

Ovo je bila još jedna prilika oporbi da pokažu kako zamišljaju ovu zemlju, no Bago navodi kako oporba u tome nije uspjela i ne pokušava poentirati. "Ako je tako loše stanje u zemlji, zašto im potpora ne raste?", pita se Bago. "Najbolji primjer je primjer Agrokora. Oporba je tvrdila da je Lex Agrokor primjer koruptivnih radnji, no nisu poentirali na tome. U isto to vrijeme birači im nisu davali potporu.

U ovom trenutku razlika između HDZ-a, SDP-a i Mosta sve je veća. Možda lideri oporbe trebaju pronaći neke nove načine osim kritike. Nisu pokazali ništa novo, pokazali su stare retoričke akrobacije koje hrvatski birači očito ne nagrađuju".

Premijer je na kraju pozvao na buđenje optimizma u zemlji, no Bago ne smatra da je u tome svojim govorom uspio. "Cijela ideja ovakvog obraćanja premijera datira još iz mandata Zorana Milanovića. To je slično onome što rade američki predsjednici, gdje oni pošalju poruku što će i kako učiniti za svoju zemlju. No, bojim se da ovdje nije bilo tako, već je ovo bilo puko birokratsko nabrajanje. Premijer Plenković očigledno ima problem. Nikako da izađe iz tog oklopa eurobirokrate i postane državnik. Da kaže građanima učinit ću ovo ili ono, u ovom razdoblju.

On cijelo vrijeme ponavlja poznate floskule, koje su već poznate. Nemamo konkretan rok i tko bi to sve trebao učiniti. I to je njegov problem. Ako želi pobuditi optimizam, bojim se da ovim današnjim govorom to nije učinio".

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr